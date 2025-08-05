Deniz Zeyrek'ten 10 diplomalı Bakan Yardımcısı Sayan'a: 'Bu CV’yle bu sahtekarları nasıl gözünüzden kaçırdınız?'

Türkiye’nin gündemine yerleşen e-imza sahtekârlığı, siyaset ve kamuoyunun tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Çetenin ürettiği e-imzalarla sahte üniversite, lise diploması, yatay geçiş için not yükseltmenin yanı sıra okuma- yazması bile olmayan kişilere ehliyet çıkardığı belirlenmişti. Soruşturma sonucunda, çetenin yüzlerce e-imza üreterek sahte belgeleri kamu sistemlerine işlediği ortaya çıktı.

Gazeteci Deniz Zeyrek de Nefes'teki köşesinde, bilişim güvenliğinden sorumlu kurum BTK’nin bağlı bulunduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın özgeçmişini gündeme taşıdı.

Sayan'ın BTK'dan sorumlu Bakan Yardımcısı olduğunu hatırlatan Zeyrek, 'Bu öz geçmiş ile' nasıl çetenin önüne geçilemediğini sorguladı. Zeyrek yazısında şunları ifade etti:

"Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda BTK’yla Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ilgilendiğini öğrendim.

Sayın Sayan’ın öyle bir CV’si var ki insanın başını döndürüyor:

Lisans Diplomaları-

İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü, Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü...

Yüksek Lisans Diplomaları- Münih Teknik Üniversitesi Haberleşme Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği...

Doktora Diplomaları- İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Özel Hukuk

(Sertifika programlarını yazmaya takatim kalmadı.)

Bu CV’ye bakılırsa 18 Yaşında (1995’te) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmaya başlayan Sayan, hayatı boyunca hep çalışmış ve okumuş.

Dile kolay 30 yılda altı fakülte iki yüksek lisans ve iki doktora ve sertifika programları...

İnsan bu CV’yi görünce, Sayın Sayan’a “Bu CV’yle bu sahtekarları nasıl gözünüzden kaçırdınız“ demeden edemiyor."