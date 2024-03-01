Denizli'de AKP'li adayın itirazı üzerine Başka partiden yoklamaya giren ismin adaylığı düşürüldü

Denizli’nin Baklan ilçesinde AKP’den temayül yoklamasına katıldığı ortaya çıkan BBP Başkan Adayı Nasuh Altuntaş’ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü.

İHA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 20:07
Denizli'de AKP'li adayın itirazı üzerine Başka partiden yoklamaya giren ismin adaylığı düşürüldü
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AKP Baklan İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen temayül yoklamasına katılan isimlerden olan Nasuh Altuntaş, aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek BBP Baklan Belediye Başkan Adayı oldu. AKP Baklan İlçe Başkanı Tamer Şen, Baklan İlçe Seçim Kurulu’na bu adaylıkla ilgili olarak itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu, bu itirazı haklı bulunca, BBP konuyu İl Seçim Kurulu’na taşıdı. AKP’nin itirazını ret eden İl Seçim Kurulu, Nasuh Altuntaş’ın adaylığının geçerli olduğuna hükmetti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından AKP’nin talebi üzerine durumu değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, Altuntaş’ın adaylığını düşürdü. YSK, İl Seçim Kurulu’nun kararını ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesi ile kaldırarak Altuntaş’ın adaylığının düşürülmesi yönünde karar verdi.


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