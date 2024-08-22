Deprem bölgelerindeki ASM’lerde boş kontenjan sayısı bir ayda iki kat arttı

Yayınlanma: 22.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.08.2024 - 04:00

6 Şubat depremlerinin yıktığı Hatay’da sağlık krizi yaşanıyor. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’nün Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Duyurusu verileri de söz konusu durumu gözler önüne serdi. Hatay’daki boş aile hekimliği birimlerini gösteren 2024 yılı temmuz ayında yayımlanan listeye göre Aile Sağlığı Merkezi (ASM) hizmetinin büyük bir çoğunluğu konteynerde veriliyor. Ayrıca veriler doğrultusunda birçok sağlık emekçisi Hatay’dan gitmek zorunda kalıyor. Müdürlüğün haziran ayı verilerine göre Hatay’daki ASM’lerde 26 kişilik kadro açığı ortaya çıktı ve buna yalnızca bir kişi başvurdu. Temmuz ayında yayımlanan listede ise boş kontenjan sayısı 41’e yükseldi. Söz konusu ASM’lerin hizmet vermesi gereken nüfus yaklaşık 60 bin.

‘KOŞULLAR GİTMEYE ZORLUYOR’

Sağlık emekçilerinin olumsuz çalışma koşulları nedeniyle kenti terk etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şube Başkanı Hacı Yusuf Eryazgan, “Tıpta Uzmanlık Sınavı’na giren sağlık emekçilerinin de giden doktorlar arasında etkisi olsa da koşulların iyi olmaması ve hemşire olmaması nedeniyle birçok sağlıkçı başka yerlere gidiyor” diye konuştu.

İktidarın deprem bölgesinde birinci basamak sağlık hizmetini öncelemediğini söyleyen Eryazgan, “Önce birinci basamak sağlık hizmeti koşulları iyileştirilmeli ki üst basamak sağlık hizmetlerinin yükü hafiflesin” dedi.