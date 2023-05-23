Deprem bölgesinde muhalefeti hedef gösterdiler
Depremin üzerinden üç aydan fazla geçmesine karşın bölgede sorunlar devam ederken yeni bir konu gündeme geldi. Deprem bölgelerinden genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüksek oy çıkması bazı kesimler tarafından eleştirildi. İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteciler konuya ilişkin “Depremzedelere küfür edildi” başlığıyla yazılar yazdı. Bu da iktidarın bölgedeki sorumluluğu üzerinden atıp, muhalefeti hedef göstermesine yol açtı.
Depremin ilk günlerinden beri özellikle Hatay’da sahada bulunan Dayanışma Gönüllüleri’nden Feray Aytekin Aydoğan, konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.
KUTUPLAŞTIRICI DİL
Yandaş kalemler üzerinden AKP’nin bekası için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Aydoğan, “Bu yapılanlar kutuplaşma dilinin çabasıdır. Depremde kutuplaşma dilinin karşılığının olmadığını gördük. Herkes buradaydı ve dayanışma halindeydi. Depremle birlikte düşmanlaştırma ve kutuplaştırma üzerinde yarattıkları dil çöktü” dedi. Yıkılan kentler ayağa kalkana kadar bölgede olacaklarını dile getiren Aydoğan, “Burada halk için imkânlarını kullanmayanları da engellemelere karşın yardımları sürdürenleri de gördük. Dayanışma zamanı partiye bakılmaz. Bu toprakların dayanışma duygusu çok güçlü. Depremde hep ilericiler ve devrimciler vardı” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıkladı
- Erdoğan'ın su endişesi: Yakın korumasından bile...
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama
- Destici, Oğan'ın tercihini açıkladı
- 'Kimin vatanı satandan yana olduğu belli...'
- Oğuzhan Uğur'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- Oğan'a destek veren seçmen profili ortaya çıktı
- Kamerunlu golcü Beşiktaş tarihine geçti!
- Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı!
- Merve Dizdar Cannes dönüşü uçağa alınmadı