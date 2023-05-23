Deprem bölgesinde muhalefeti hedef gösterdiler

Yayınlanma: 23.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 23.05.2023 - 04:00

Depremin ilk günlerinden beri özellikle Hatay’da sahada bulunan Dayanışma Gönüllüleri’nden Feray Aytekin Aydoğan, konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

KUTUPLAŞTIRICI DİL

Yandaş kalemler üzerinden AKP’nin bekası için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Aydoğan, “Bu yapılanlar kutuplaşma dilinin çabasıdır. Depremde kutuplaşma dilinin karşılığının olmadığını gördük. Herkes buradaydı ve dayanışma halindeydi. Depremle birlikte düşmanlaştırma ve kutuplaştırma üzerinde yarattıkları dil çöktü” dedi. Yıkılan kentler ayağa kalkana kadar bölgede olacaklarını dile getiren Aydoğan, “Burada halk için imkânlarını kullanmayanları da engellemelere karşın yardımları sürdürenleri de gördük. Dayanışma zamanı partiye bakılmaz. Bu toprakların dayanışma duygusu çok güçlü. Depremde hep ilericiler ve devrimciler vardı” diye konuştu.

