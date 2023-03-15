Deprem bölgesinde 'Özel Yetkili Mahkeme' çağrısı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 13:00

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 13:00

Avukat Figen Çalıkuşu, deprem bölgesinde yaşanan ihlaller için özel yetkili mahkeme kurması çağrısında bulundu. Çalıkuşu, “Deprem bölgesi açık bir suç mahalli” vurgusu yaparak, “Hem deprem öncesi hem deprem sonrasında işlenen çok fazla ve çeşitte suç var. Elbette bu suçların da çok sayıda failleri bulunuyor. Kamu vicdanını tatmin edecek bir yargılama sürecinin acilen başlaması gerekiyor" dedi. Çalıkuşu, “Cumhurbaşkanı OHAL yetkisini kullanarak özel yetkili ihtisas mahkemeleri kurulması yolunda karar verebilir ve vermelidir” dedi.

Çalıkuşu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Deprem bölgesi açık bir suç mahalli. Gözümüzün önündeki enkaz kentler bize, deprem bölgesi olduğu çok iyi bilinen bu bölgede depreme dayanıklı kentler inşa edilmediğini, alt yapı güvenliğinin sağlanmamış, bu yönde yasal ve teknik gerekliliğin yerine getirilmemiş olduğunu ispat etmektedir. Keza deprem sonrasında yaşanan yoksunluk, beceriksizlik ve yetersizliğe dayalı olarak deprem bölgesinde olması gereken organize ve sistemli kurtarma, barınma ve her türlü ihtiyacın teminine yönelik devletin yükümlülüğü layıkı ile yerine getirilmemiştir. Hem deprem öncesi hem deprem sonrasında işlenen çok fazla ve çeşitte suçlar var. Elbette bu suçların da çok sayıda failleri bulunuyor. Çok hızlı, çok yoğun ve bir o kadar da kamu vicdanını, adalet duygusunu tatmin edecek yargılama sürecine ihtiyaç var.Depremzedelerin en temel hak olan yaşam haklarının yeterince güvenceye alınmamış olmasına bağlı olarak, hem cezai hem de her türlü tazminata yönelik yargı kararlarının adil bir yargılama süreci ile hızlıca sonuçlandırılması gerekir. Bu felaketin tek sorumlusu sadece müteahhitler değildir."

"CUMHURBAŞKANI OHAL YETKİSİYLE KARAR VEREBİLİR"

Çalıkuşu "Önerim, deprem bölgesinde yaşanan bu felaketin deprem öncesi ve sonrasında olmak üzere ayrı ayrı her bir sorumlusunu, işledikleri suçlarını, cezalarını ve tazminat yükümlülüklerini saptamak ve yargılamak üzere Özel Yetkili İhtisas Mahkemeleri'nin kurulmasıdır" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı OHAL yetkisini kullanarak özel yetkili ihtisas mahkemeleri kurulması yolunda karar verebilir ve vermelidir. Bu felaketin tüm sorumluları bulup, adil yargılama ile eksiksiz hak teslimini yapmak yitirdiğimiz her bir canımıza, geride kalan yaralı, acılı insanlarımıza borcumuzdur. Yalana, algıya, sorumluların yargı eliyle saklanması ve korunmasına izin verilmemelidir.”



