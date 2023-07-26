Deprem bölgesine yapılması planlanan konut projeleri ‘sabıkalı’ şirketlere emanet

Yayınlanma: 26.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.07.2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yerle bir olan kentlere yapılması planlanan konut projeleri için bir bir ihale düzenlenmeye devam ediliyor. Söz konusu projelerin ihalelerinin bir kısmı tanıdık isimlere giderken bazı ihaleler ise “sabıkalı” şirketlere veriliyor. Malatya’da yapılması planlanan 800 deprem konutu için 25 Nisan’da ihaleye çıkıldı. 2 milyar 343 milyon 500 bin TL’lik ihaleyi Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi İş Ortaklığı aldı. Projeyi alan şirketlerden Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat, İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD’ın Ankara’daki binasını yapmıştı. Yapımı 2015 yılında tamamlanan ve “Her türlü afete dayanıklı” olduğu iddia edilen bina, geçen yıl fırtınada zarar görmüş ve dış cephesi sökülmüştü.

Ayrıca, depremler sırasında büyük hasar alan Tarsus-AdanaGaziantep (TAG) Otoyolu’nu da söz konusu şirket inşa etti.

DEPREMDE ZARAR GÖRMÜŞTÜ

Gaziantep’te yapılması planlanan 705 deprem konutu yapımı için de ihaleye çıkıldı. 2 milyar 129 milyon 346 bin 649 TL’lik ihaleyi Aras İnşaat ve Saygınlar Peyzaj Hafriyat İnşaat İş Ortaklığı aldı. Aras İnşaat 2022’de Düzce’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde zarar gören Düzce Adliyesi’ni yapmıştı. Söz konusu şirketin daha önce çok sayıda kamu ihalesi alması da dikkat çeken konular arasında yer alıyor. Şirketin aldığı kamu ihalelerinin arasında, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Bakırköy Kadın Cezaevi, Aksaray 2 bin kişilik öğrenci yurdu, ve Aksaray 400 yataklı devlet hastanesi gibi projeler yer alıyor.

