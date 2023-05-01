Deprem soruşturmalarının kamu görevlilerine yansıtılmadığı iddia ediliyor: Bilirkişi de yok savcı da

Yayınlanma: 01.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 84 gün geçti. Depreme ilişkin yürütülen hukuksal süreç de merak edilen konular arasında yer alıyor. Eski Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez, hukuki süreçte yaşanan aksaklıkları Cumhuriyet’e anlattı.

Hatay’da bilirkişi eksikliğine dikkat çeken Dönmez, depreme ilişkin soruşturmaların yavaş ilerlediğini belirtti.

Deprem bölgesine gelen savcıların kısa süreli görevlendirildiğini ve sadece müteahhitlerle yürütülecek soruşturmanın eksik kalacağını ifade eden Dönmez, “Depremden hemen sonra toplumun öfkesini azaltmak için yaşamlarını yitirenlerin olduğu binaların müteahhitleri tutuklandı. Ancak bir binanın yapılabilmesi için 23 imza gerekiyor. Müteahhit yalnızca bunlardan biri. Yapı denetim sorumlularından, belediye yetkililerine ve ilişkili bakanlık görevlilerine kadar uzanan bir konu bu. Her binanın tek tek incelenmesi gerekiyor. Soruşturma ancak bu şekilde etkin ve doğru bir biçimde yürütülebilir. Bu kusurlu yapıların altında imzası olan herkes ayrım yapılmaksızın sorgulanmalıdır. Soruşturmalar kamu görevlilerine sıçramasın diye özel bir çaba sarf ediliyor” dedi.



"SORUŞTURMA GENİŞLETİLMELİ"

“Hatay’da Rönesans Rezidans haricinde öne çıkan bir bilirkişi raporu yok” diyen Dönmez, “İlk günlerde ölüm olaylarının yaşandığı binaların müteahhitleri hakkında alelacele soruşturma başlatıldı. Bu müteahhitlerin büyük çoğunluğu da tutuklandı. Ancak bu soruşturmaların genişletilmesi gerekiyordu. Öte yandan sorumlu tutulan müteahhitlerle yıkılan binalar arasında ilişki kurulması lazım. Bu da bilirkişi raporlarıyla mümkün hale gelebilir” ifadelerini kullandı.

Bölgede görev yapan savcıların kısa süreli ve gönüllü olarak bölgede bulunduğunu aktaran Dönmez, “Bilirkişi raporu için talimat verecek yeterli sayıda savcı yok. Yıkılan yapılardan örnek alabilecek ve veriyi işleyecek bilirkişi de yok. Bilirkişiler bulunamıyor, olanlar da görevini sağlıklı olarak yerine getiremiyor” diye konuştu. Bilirkişi eksikliğinin soruşturma sürecini yavaşlattığını da aktaran Dönmez, “Raporlar geç çıkıyor. Dolayısıyla soruşturmaların sağlıklı ve zamanında yürüdüğünü söylemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

