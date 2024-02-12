Deprem yardımları AKP'li belediyenin otoparkından çıktı
Deprem bölgesine gönderilmek üzere AKP'li Üsküdar Belediyesi'ne teslim edilen yardımlar, belediyeye ait spor salonunun otoparkından çıktı.
Kızılay'ın depremde çadır satması ve deprem yardımlarının nereye gittiği sorularının yanıtsız kalmasının ardından bir skandal daha yaşandı.
Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; yurttaşın deprem bölgesine gönderilmesi için Üsküdar Belediyesi'ne teslim ettiği yardım kolileri, belediyeye ait otoparka saklandı.
Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen bölgeye ulaştırılmayan koliler, kıyafet, ayakkabı ve oyuncaklar Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nin kapalı otoparkından çıktı.
BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise deprem bölgesine büyük yardımlar yaptıklarını belirterek konuyu araştırıp bilgi vereceğini ifade etti.
Belediye yetkilileri ise deprem yardımlarının neden spor salonunun otoparkında tutulduğuna dair bir açıklama yapmadı.
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