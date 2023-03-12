Depremlerin gölgesinde 4 ihale: Diyanet'ten 9,1 milyon TL'lik harcama

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 18:37

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 18:37

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet, 15 Şubat – 8 Mart döneminde dört ihalenin sözleşmesini imzaladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi koordinesinde gerçekleştirilen ihalelerin sözleşme bedeli toplamı, 9 milyon 196 bin 804 bin TL oldu.

Depremlerin gölgesinde imza masasına oturulan ihalelerden ilki, “Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir’ adlı eserin basım hizmet alım işi” olarak kayıtlara geçti. Diyanet, eserin 30 bin adet basılması karşılığında bir matbaa şirketiyle 7 milyon 579 bin 254 TL’lik anlaşma yaptı. İkinci ihalenin sözleşmesinin imzalandığı tarihin ise 21 Şubat olduğu bildirildi. 21 Şubat’ta 774 bin 550 TL’lik sözleşmeye imza atılan ihale kapsamında bastırılacak kitaplar, “Kakao Ağacı, Minik Kalbim Kur’an’la Buluşuyor, Kainatta Harika Şeyler Oluyor, Minik Oruç Yıldızı” ve “Hükümdar Peygamberler” olarak sıralandı.

Diyanet'in imza attığı diğer iki ihale ise “Orta Boy İngilizce Kur’anı Kerim” ve “Altı Eserin Basım Hizmet Alımı” ihaleleri olarak kaydedildi. İhalelerin sözleşme bedeli ise sırasıyla 395 bin TL ve 448 bin TL olarak gerçekleşti.