Depremzedelerin yaşam koşulları Meclis gündeminde: Yurttaşın çilesi bitmedi!

Yayınlanma: 22.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.06.2023 - 03:00

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, depremzedelerin yaşadıkları sorunları Meclis gündemine taşıdı.

Şevkin, “Depremin üzerinden 5 ay geçti. Bu süre zarfında çadırlarda, konteynerlerde kalan yurttaşların sorunları çözülemedi. Başta konut olmak üzere enerji, yol, su ve gıda kriziyle baş başa kalan depremzede yurttaşlar şimdi de sıcak havayla mücadele etmek zorunda kalıyor” dedi.

(Müzeyyen Şevkin)

‘KAYIPLARLA İLGİLİ NET BİR AÇIKLAMA YOK’

Türkiye’nin depreme hazırlıksız yakalandığını ifade eden Şevkin, “Resmi açıklamalara göre depremde 50 bin 500 vatandaşımızı kaybettik ama kayıplarımızla ilgili net açıklama yok. Biz biliyoruz ki sadece Hatay’da Rönesans’ta 53 yurttaşımız hâlâ kayıp. Daha geçen hafta Adıyaman’daki bir enkazdan genç bir kızımızın cenazesi çıkarıldı. Hayatta kalan yurttaşlarımızın dramı bu 5 aylık süre zarfında bitmek bilmedi” ifadelerini kullandı.

(Ayhan Barut)

‘ÖNCE DEPREM SONRA ASBEST!’

Asbest sorunu deprem bölgesindeki yurttaşların yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, söz konusu duruma dikkat çekti.

Asbest tehlikesine karşı önlem alınması gerektiğini ifade eden Barut, “Enkazların kaynak sularına karışmasını engellemek ve yaşam alanlarından uzak alanlara taşınarak tehlikenin boyutu ile ilgili tedbirlerin alınması gerekmekteydi. Ancak iş bilmez iktidar, asbest tehlikesi için hiçbir önlem almadı. Depremde halkı enkaz altında bırakan AKP hükümeti şimdi de asbest tehlikesiyle bölge halkını göz göre göre ölüme sürüklüyor” ifadelerini kullandı.