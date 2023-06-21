Adıyaman'da depremzede aileye kesilen 4 bin 145 liralık elektrik faturası iptal edildi

Yayınlanma: 21.06.2023 - 13:36

Güncelleme: 21.06.2023 - 13:45

Adıyaman’da evleri depremde ağır hasar alan İlik Ailesi’ne gönderilen 4 bin 145 TL’lik elektrik faturası, gündeme haline gelmesi ve büyük tepki çekmesinin ardından iptal edildi. AKADEŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yetkilileri, depremzede aileye kesilen faturanın iptal edildiğini bildirdi.

ANKA Haber Ajansı'ndan Dilan Kutlu'nun haberine göre, Adıyaman’ın merkeze bağlı Yazıbaşı köyündeki evi depremde ağır hasar aldığı için çadırda kalan Abuzer İlik’e 4 bin 145 TL’lik elektrik faturası gönderilmişti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden bu yana eşi ve üç çocuğuyla çadırda kalan Abuzer İlik, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne giderek evine ‘ağır hasarlı’ raporu verildiğini belirtmiş ve faturaya itiraz etmişti.

AKADEŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yetkilileri, bugün ANKA Haber Ajansı'na arayarak depremzede aileye kesilen 4 bin 145 TL’lik faturayı iptal ettiklerini bildirdi.