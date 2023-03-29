Dere yatağında ölümüne imar

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 04:00

Şanlıurfa’nın merkezinden geçen, debisi yüksek Cavsak, Sırrın ve Karakoyun derelerinin kenarındaki boş alanlarda devam eden yapılaşma adeta felakete davetiye çıkarıyor. Haliliye ilçesi, Karşıyaka Mahallesi’nde imara açılan Sırrın Deresi’nin kenarında konut inşaatları devam ediyor.

Selde taşan dere nedeniyle suların bastığı çok katlı konut inşaatları, “Lüks konutlar ve kente kimlik katan yaşam alanları inşa ediyoruz” solaganlarıyla tanıtılıyor.

İddiaya göre Haliliye ilçesi, Paşabağı Mahallesi’nde Cavsak Deresi kenarında ise TOKİ inşaat çalışmalarına başlamak için şantiye kurdu.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa temsilcisi Mehmet Selim Açar, yetkilileri defalarca uyardıklarını ancak uyarılarının dikkate alınmadığını söyledi.

TOKİ’nin yapılaşmaya devam ettiğini belirten Açar, “Konut inşaatı için buraya şantiye kurdular. Yaşadığımız bugünün felaketiyse bugün devam eden yapılaşma da ileriki yılların felaketi olacak. Kent suçları işleyenlerin yargılanması lazım” ifadelerini kullandı.