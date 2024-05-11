Dervişoğlu: Fırtınalı denizlerde iktidar mücadelesi vereceğiz

Yayınlanma: 11.05.2024 - 14:54

Güncelleme: 11.05.2024 - 14:54

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu Korgan Meydanı'nda; "Ben İYİ Parti gemisini bir limana aldım. Hani üzerimizde bir sürü spekülasyonlar yapılıyor ya, İYİ Parti'nin ömrüne vade biçiyorlar, limanda gemi şimdi yarını planlıyor. Sizlerin gücüyle, iradesiyle ve büyük Türk milletinin İYİ Parti gemisinin yelkenlerini rüzgarıyla şişirmesiyle o limandan çıkacak fırtınalı denizlerde iktidar mücadelesi vereceğiz. Allah bu memleketi bana yönetmeyi nasip etsin Korgan-Niksar yolu da benim size hediyem ve sözüm olsun" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu Korgan Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Korganlılara Korgan-Niksar yolu sözü veren Dervişoğlu şöyle konuştu:

"Baba dostlarının memleketindeyim. Okul arkadaşlarımın memleketindeyim, mücadele arkadaşlarımın, mektep arkadaşımın aynı sıralarda, okulda yetiştiğimiz Sait Korgan'ın belediye başkanı olduğu Korgan'dayım. Buraya misafir gelmedim. Evladınızım. Karşılamanız, ağırlamanız, misafirperverliğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bir büyük yolculuğun önemli bir adımı Korgan ziyaretimiz. Ordu vilayetinde kazanılmış bir büyükşehir belediye başkanlığımız vardı.

Biliyorsunuz tam kanunsuzlukla elimizden aldılar. Ama biz Sayın Enver Yılmaz'ı hiç aday diye anmıyoruz. Onu her zaman Ordu'nun büyükşehir belediye başkanı olarak görüyoruz. Hem geçmiş hizmetleri ve mücadelesiyle övünüyoruz hem de şimdi partimizde üstlendiği sorumlulukla iktidar yolculuğunun önemli mimarlarından da biri addediyoruz. Buraya belediye kutlamaya gelmedim. Ordu'da Korgan'da şayet bir belediye başkanlığı kazanmışsak bunu çok önemsediğimi söylemek için geldim. Mademki Korgan'da belediye alıyoruz neden Türkiye'de iktidar olmayalım. Korganlının yaptığını büyük Türk milletinin yapacağına inanıyorum.. Korgan'dan, Ordu'dan başlayan bu değişimin bütün Türkiye'yi çepeçevre saracağına ve büyük bir iktidar yolculuğunu başlatacağına inanıyorum.

"FIRTINALI DENİZLERDE İKTİDAR MÜCADELESİ VERECEĞİZ"

Ben İYİ Parti gemisini bir limana aldım. Hani üzerimizde bir sürü spekülasyonlar yapılıyor ya, İYİ Parti'nin ömrüne vade biçiyorlar, limanda gemi şimdi yarını planlıyor. Sizlerin gücüyle, iradesiyle ve büyük Türk milletinin İYİ Parti gemisinin yelkenlerini rüzgarıyla şişirmesiyle o limandan çıkacak fırtınalı denizlerde iktidar mücadelesi vereceğiz. Bu memlekette anılarım var, bu memleketin çocuklarıyla gençliğimden kaynaklı anılarım var. Bazılarına çok duygulanırım, kendimi tutamam, hakim olamam diye anlatmaktan imtina ediyorum. Ben kaba saba görüntülü bir adamım ama çocuk gibi bir kalbim var. Sevdiklerimi görünce dayanamıyorum. Hafta pazarının olduğu gün işinizden gücünüzden vazgeçip beni buraya karşılamaya geldiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Sizi utandırmayacağım. Allah yukarıda şahit, gecemi gündüzüme katacağım ve sizin için mücadele edeceğim. Sevdiklerinizle asla hasım olmayacağım. Bunu iyi bilin. Kullandığım siyaset dili hakaret, husumet, hamaset içermeyecek. Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağım. Çiftçi toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamıyorsa o terin sahibi olduğumuzu kimseye unutturmayacağım. Gençlerimiz geleceklerine dair umutlarını yitirmiş, vize kuyruklarında umut arıyorlarsa o gençlere sahip çıkacağım. Dar ve sabit gelirlinin tencere kaynatamadığı ülkede çıkıp da başka yapay tartışmaların gerçekleşmesine izin vermeyeceğim. Korganlı dört mevsimi kara kış olarak yaşarken Türk siyasetinde hiç kimseye bahar vardır dedirtmeyeceğim. Korgan'ın kışı neyse onların da kışı olacak bunun sözünü veriyorum.”

"KORGAN-NİKSAR YOLU BENİM SİZE HEDİYEM VE SÖZÜM OLSUN"

Dervişoğlu, Korgan- Niksar yolunun hâlâ yapılmadığını da işaret ederek Korganlılara iktidara gelmeleri halinde yolu yapma sözü verdi.