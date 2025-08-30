Dervişoğlu'ndan 30 Ağustos mesajı: 'Herkes ve bütün dünya iyi bilmelidir ki...'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

Dervişoğlu, mesajında, "Herkes ve bütün dünya iyi bilmelidir ki, çetin bir mücadele ile kazanılmış, hak edilmiş bu tacın kaybı da imkansızdır" vurgusu yaptı.

"HAK EDİLMİŞ BU TACIN KAYBI İMKANSIZDIR"

Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"30 Ağustos 1922'de tüm dünyaya istiklal ve hürriyetimizi ilan eden kutlu destanı her hatırladığımızda, biliyor ve inanıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti devletlerden bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti, büyük Türk milletinin yüksek bir imanla verdiği mücadelenin, tarihte eşi görülmemiş zaferinin tacıdır. Herkes ve bütün dünya iyi bilmelidir ki, çetin bir mücadele ile kazanılmış, hak edilmiş bu tacın kaybı da imkansızdır.

Mücadelemizin de, sorunlar karşısında aldığımız tavrın da yegane gerekçesi, Büyük Atatürk'ün bizlere verdiği birinci vazifenin yükümlülükleri ve sorumluluklarıdır. Birinci vazifemizin bilincinde Türk evlatları olarak, en az kutlu ecdadımız kadar azimli ve kararlı, Cumhuriyetimizin payidar kalabilmesi için de görevimizin başında olacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."