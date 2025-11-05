Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye: 'Sen olmuşsun İmralı, siz varken PKK'ya gerek yok'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bu haftaki partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasına, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldığı sözleri damga vurdu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreçteki çıkışları üzerinden yüklenen Dervişoğlu, "Yahu sen olmuşsun İmralı, etrafındaki alkış ekibi de olmuş Kandil. Bu milletten utanmıyor musunuz? Siz varken Apo'ya, PKK'ya gerek yok" ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFİNDEN VAZGEÇMEDİ"

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri şöyle:

"Rahatsız olduğumuz konular çok farklı bunlardan. Kimi Cumhuriyet'ten kimi Türklükten kimi hukuk devletinden rahatsız. Biz ise bunlara düşmanlık edenlerden rahatsızız. Millet bizi yanlışa dur demek için Meclis'e gönderdi. Tekrar soruyorum, 'Terörist başı size, sizin de terörist başının reçetelerine olan sevdanız nereden geliyor?' diye soruyorum. Sizin Öcalan'a olan muhabbetinizi sağır sultan bile duydu ancak bu Öcalan canisinin size olan muhabettini sebebi ve kaynağı nedir? Gelin açıklayın.

Hala sanki bu memlekette terörle yaşamak isteyen varmış gibi, 'Terörsüz Türkiye' diye zırlayıp milleti kandırmaya çalışıyorlar. Cebren, hileyle bu davulun tokmağını tutanlar kendi yalanlarına inanıyorlar. Terör örgütünün ve cani başısının yol haritasını devlet politikası diye yutturup önümüze koymak istiyorlar.

Terör örgütü uzantısı siyasi parti hiçbir emelinden ve hedefinden vazgeçmemiştir. Devletle pazarlık ediyorlar, karşı duruşumuz bundan kaynaklıdır."

"SİZ VARKEN APO'YA, PKK'YA GEREK YOK"

"Meclis'ten illa bir heyet gitmesi için ısrar edenler var. Bunun Meclis'in saygınlığına gölge düşüreceğini görmüyorlar mı? İlk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajlar faydalı olacakmış. Yahu sen olmuşsun İmralı, etrafındaki alkış ekibi de olmuş Kandil. Bu milletten utanmıyor musunuz? Siz varken Apo'ya, PKK'ya gerek yok. Bindirin onu İmralı feribotuna, ihanet bir ömür sürer kavuşmak bir dakika. Böylece hasretleri de biter."

'DEMİRTAŞ' YANITI

Dervişoğlu, gazetecilerin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili AİHM tarafından verilen hak ihlali kararının yeniden alınması ve Bahçeli''nin ''Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır'' sözlerini sorması üzerine ''Bu kararların siyasetle uygulanmasını yerinde bulmuyorum. Ben Selahattin Demirtai'ın eylemlerine ve söylemlerine biliyorsunuz ki katılmıyorum. Katılmıyorum ama bir insanın hürriyeti sınırlamanın siyasette değil hukuk ve adalette olması gerektiği kanaatindeyim'' dedi.