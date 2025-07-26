Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sosyal medya üzerinden yanıt

Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sosyal medya üzerinden yanıt

26.07.2025 22:20:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sosyal medya üzerinden yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin MHP'nin X hesabından paylaşılan açıklamasına yorum yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Ankara’da esip gürleyen bayağı siyasetçilerin birden bire Diyarbakır’a giderek munis ve müşfik bir tavra gömülmeleri tanımı ve tarifi olmayan ilkesizliğin, siyasi ahlaklarıyla mündemiç olan dönekliğin mahsulü ve mecmuudur" ifadeleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İyi dinleyin" diyerek Diyarbakır gezisinde yaptığı konuşmasından bir kesit paylaşarak "Her yerde hakikati haykırıyoruz!.. Ankara'da da, İzmir'de de, Sinop'ta da, Adana'da da, Diyarbakır'da da biz varız" dedi.

İşte o paylaşım:

İlgili Konular: #MHP #Bahçeli #Müsavat Dervişoğlu