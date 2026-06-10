Dervişoğlu'ndan iktidara 'butlan' tepkisi: 'Temizim, ahlaklıyım' diyemiyor...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

''İki haftadır sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar her kanalda tek bir gündem var. Bu gündem salt bir parti mesleesi, şahısların çekişmesi olarak ele alınıyor. Ekranları seyredince sanarsınız ki, ülkenin başka bir derdi yok ama bir parti içinde adil bir rekabet yarışıyor.Hiçkimse herhangi bir müdahalede bulunmamış da bir sorun kendi kendine türemiş gibi konuşuluyor. Enflasyon ve hayat pahalılığı ortadan kalkmış, ekonomi tıkıt tıkır işliyor, gençler geleceklerine olan güveni artırıyor, kadınlarımız çocuklarımız sokakta güvenlik içerisinde yaşıyor. Sanki hukuk, adalet demokrasi baharı yaşıyoruz öyle mi? Ya insnaın ne butlanmış be arkadaş diyesi geliyor.

Bizi, değerlerimizi, sevdiklerimizi, doğrularımızı için için kemiren tüketen birçok sorun ortadayken, kasten sergilenen bu cambaza bak oyunu oynanarak milletimizin gözüne perdeler indiriliyor. Kimdir sebebi? İktidar ve ortaklarıdır. Kimdir sebebi? İktidarın yabancı ortaklarıdır. Kimdir? Buna ses etmeyeneler ve itiraz etmeyenlerdir

Peki çözümü nedir? Duyduğunu ayırt etmektir, gördüğünü anlamak konuştuğunu bilmektir. yani idrak etmektir.

Biz İYİ Parti'yi işte bu idrakle kurduk. Bu iradeyle niye kurulduysak, hangi amaçla kurduysak o menzile varmadan vallahi durmayacağız, billahi durmayacağız.

''TEMİZİM, AHLAKLIYIM, DÜRÜSTÜM DİYEMİYOR...''

Bugün iktidar kendi kendini yiyen bir yılan vaziyetindedir. Bozukluğu düzeltirim diyemiyor çünkü eğrilik kendisinden kaynaklanıyor. Temizim, ahlaklıyım, dürüstüm diyemiyor; o sebeple ötekine berikine operasyon çekiyor. Günde 10 meyve veriyor 9'u zehirli. Bu sebepledir ki Türkiye boğazına kadar çamura bulanmış haldedir. Tezgah belli; Sorunları biriktir, meseleleri saptır. bir sorunu bile çözelim demezler. Çünkü bunlarda ilke yok, akıl yok. Yol yok, yordam yok, yöntem yok. Aslında bunlarda vicdan yok vicdan.

Ama biz buradayız. Varlığımız bütünbu oyunların panzehiridir. Duruşumuz bu tezgahın tek çaresidir. İktidarımız, Türkiye için yegane kurtuluş reçetesidir. Yıkılmadan, bozulmadan, dağılmadan, büyüyerek, çoğalarak, güçlenerek buradayız.

''TEK BİR SEBEBİ VAR''

Yaşadığımız tüm bu krizlerin, sokaktaki buhranın, cüzdandaki yangının tek bir sebebi var. O da Türk milletinin boynuna geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Omurgası yok edilen bürokrasidir. Bunun kurbanı cübbesine düğme dikilen yargıdır. Tek adamın dar kalıplarına hapsedilmek istenen, bir zümrenin tapulu malı, şahsi hırslarının oyuncağı zannedilen Türkiye Cumhuriyeti'dir. Tüm bunların bedelini ödeyen ise yaşadığı hayat burnundan fitil fitil getirilen insanlarımızdır.

"KUDÜS'E VALİ BULUNUR, SEN İŞİNİ YAP"

Her birinizin üzüm misali birbirinize baka baka kararmasının bir alemi yok. Üzerinize vazife olmayan işlere tebelleş olmayın. Yaptığınız işi güzel yapın diyor Allah. Siz işinizi yapın kardeşim. Kudüs'e vali bulurlar sen merak etme. Sen mülki idareden geliyorsun. Sen Vali değilsin, bakansın bakan...

Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı olmak, dünya hayatında erişilebilecek en şerefli görevlerden biridir. Anladık, dindarsın da, hayatında güvenlik makalesi okumamış seleflerine özenme... Sokaklar güvensizlik kaynıyor, asayiş sorunları diz boyu, çeteler mahalleleri işgal etmiş vaziyette. Bu devletin diplomatik makamları var. Türkiye'yi sağa sola sataşanların ülkesi haline getirmeyin. İşinizi yapın. Herkes işini yaparsa, suçlanacak kimse kalmaz, merak etme Kudüs de valisiz kalmaz

"KÖTÜ YÖNETİMDE ALTIN MADALYAYA KOŞUYORLAR"

Sorunlar var konuşturmuyorlar, dinlemiyorlar, çözmüyorlar. Yıllık enflasyon %32,61. MB yıl sonu enflasyon hedefini yukarı çıkardı. Ekonominin kitabını yazdık diyenler sayesinde dünya sefalet liginde şampiyonluğa koşuyoruz. En kötü yönetimde altın madalyaya koşuyoruz. Eskiden türkiye2de emekli ikramiyesiyle ev alınabiliyordu, şimdi aldığı ikramiyeyle borçlarını bile kapatamıyor.''

Müsavat Dervişoğlu DEM Partili Pervin Buldan'ın İmralı'daki görüşmesinden aktardığı 'kök yasa' sözlerine sert tepki gösterdi.

Dervişoğlu şunları söyledi:

"MİLLETİN İRADESİ İMRALI'DA DEĞİL, BU KÜRSÜDEDİR"

Ve bir de güvenlik ve beka meselesi var. DEM'li başkanvekili çıkmış, İmralı'dan dönüyor. Bir kök yasa hazırlanacak diyor. Belli örgüt mensuplarının Türkiye'ye gelmesinin önü açılacakmış. Bunun için bebek katiline özgürlük mitingleri yapacaklarmış. Hiç yadırgamıyorum. Siz İmralı'daki caniye kurucu önder derseniz, nevruzlarda mesajlarını meydanlarda okutursanız olacağı budur işte. Bunlara ne söylesek faydasız. Açık ve net söylüyorum. Bu millet şehit analarının göz yaşlarını unutmamıştır. Bu millet terörün bedelini gencecik fidanlarıyla ödedi. O bedeli kapalı kapılar ardında bir sefere mahsus diyerek sıfırlanmaya izin vermeyecektir. Milletin iradesi İmralı'da değil bu kürsüdedir, bu meclistedir. Safımız bu iradenin hakimiyetini savunmaktır.

Kök yasa ne demektir? Kim uydurmuştur? Bunları Türkiye'de 2 kişi uyduruyor, birisi İmralı'daki bebek katili. Onun ulağı Pervin Buldan ve avaresi de Ankara'ya taşıyor. Bir defaya mahsus diyerek teröristlere af çıkarmak istediklerini gösteriyor. Bildiğim bir şey var. Bu millet ihanete izin vermeyecektir. Tohumu ihanet olanların, gövdesi kan ve göz yaşı üstünde yükselenlerin, dalları bu milletin evlatlarının canına kast edenlerin kökü olmasına izin vermeyecektir bu millet.

"BU TOPRAKLARDA BİR TANE KÖK YASA VAR"

Bizler farklıyız. bizler bu topraklarda kök saldık. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da... O kökler şehit kanlarıyla sulandı. Eyy hayalperestler! Aklınızı başınıza alın. bu topraklarda bir tane kök yasa var o da Türk Milleti olma yasasıdır. O temel yasa, sizinki gibi pazarlık masalarında yazılmadı. 1919'da Samsun'daki iradeyle, Amasya'da milletin azim ve kararlılığıyla, Erzurum'da vatan bir bütündür bölünüp parçalanamaz diyen büyük bir imanla yazıldı. Bu devletin ve milletin kökleri sizin anlayamayacağınız kadar derindedir. Sizin o şifreli kelimelerinizle karanlık planlarınızla kirletilemeyecek kadar kutsaldır. Bu ülkenin başkenti Ankara'dır, dili Türkçe'dir, bayrağı al yıldızlı al bayraktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Anayasayı çiğneyenler ve çiğnetenler bugün bir aradadır. O temel yasa "Yurtta sulh, cihanda sulh" der. Yurdu cephe cephe bölenler bugün bir aradadır. Kendilerine yasa aramaktadırlar. Bağımsızlık, egemenlik, hukukun üstünlüğü ve milletin birliğidir aradığımız. Türkiye Cumhuriyeti'nin iradesi budur. Bu 4 değer hiçbir düzenlemeyle yeniden yazılamaz, törpülenemez, pazarlık masasına konulamaz. Safımız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin safıdır.

27 HAZİRAN'DA TANDOĞAN ÇAĞRISI: ''HODRİ MEYDAN''

27-28 Haziran'da Öcalan'a özgürlük mitingi yapacaklarmış. Buyursunlar yapsınlar. Sizi 27 Haziran'da hangi meydana çıkarsanız çıkın, Ben Müsavat Dervişoğlu olarak büyük türk milletini arkama alıp Tandoğan meydanına çıkacağım. Sağcısı solcusu, doğulusu batılı, bayrak sevdalısı herkesi, sevdası Türkiye, kaygısı Türkiye'nin geleceği olan herkesi 27 haziran Cumartesi günü Tandoğan meydanına bekliyorum. O gün bütün Ankara gelincik tarlası olacak.''