Dervişoğlu'ndan iktidara 'dış politika' uyarısı: 'İç politika malzemesi değildir'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Dervişoğlu'nun konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Birileri Türkiye'yi Çin Rusya eksenine sürüklemek istedi. Birileri de hamaset uğruna delikanlı Netahnyahu'ya kendi kamuoyunda seçim için olarak kullanacağı propaganda malzemeleri verdi. Devlet partizan heveslere kurban edilemez. Ne kadar çetrefilli dönemlerden geçiyor olursak olalım Türkiye'nin ihtiyacı akla liyakate ve devlet terbiyesine dayanan bir dış politikadır.

Siyasi çerçevemizin ilk prensibi şudur: Öne Türk milleti, önce Türkiye. Çünkü biz önce Türk milletiyiz.

Dış politika iç politika pazarında bağırarak satılan bir ucuzluk malı değildir. Dış politika devlet aklı ister. Ve en önemlisi yalnızca Türk milletine bağlı bir kadro ve irade ister.

Bizim devlet felsefemizde 'bir devletin derini değil hukuku olur' anlayışı vardır.''

AYRINTILAR GELİYOR...