Dervişoğlu'ndan Ümit Özdağ'a destek: 'İlk duruşmasında hürriyetine kavuşmasını umut ediyorum'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısının ardından sosyal medya paylaşımları ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği" suçlamasıyla bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılandığı davaya ilişkin soruya yanıt verdi.

"YAKINEN TAKİP EDİYORUZ"

Dervişoğlu, "Milletvekili arkadaşlarımız gözlemci olarak orada. Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı’mız orada, Kocaeli Milletvekilimiz Lütfü Türkkan orada. Yakinen takip ediyoruz, çıkınca da bilgi alacağım. İlk duruşmasında hürriyetine kavuşmasını umut ediyorum" dedi.