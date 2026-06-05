Dervişoğlu: Türk siyaseti üzerindeki yargı vesayetini asla ve kata kabul etmiyorum

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kılıçdaroğlu yönetimin CHP merkezine atanmasının ardından tepkiler sürüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen 64. Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı.

Burada konuşan Dervişoğlu, CHP’deki mutlak butlan kararına dair “Siyasi partiler birbirlerinin düşmanı değildir, birbirlerinin rakibidir ve o rekabet milletin iradesine müracaat edilerek sonuçlandırılır. Türk siyaseti üzerindeki yargı vesayetini asla ve kata kabul etmiyorum” dedi.

Dervişoğlu konuşmasında ayrıca, “Siyaseten istifade edilebilecek alanlar bulduk diye o alanları doldurmaya çalışan bir siyasi üslubun mümessili olmayacağız. Farklı fikirlerden olan insanların fikir ayrılıklarını derinleştirerek bundan siyaseten nemalanmaya kalkışmayacağız. 'Hepimiz aynı gemideyiz' diye nutuk atar dururuz. Hepimiz aynı gemideyiz, elhak doğrudur ama unutmayın, aynı denizdeyiz ve deniz Türk milletidir, deniz Türk vatanıdır, deniz Türk bayrağıdır.” İfadelerine yer verdi.