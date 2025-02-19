İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Vergi kaçırılmasına göz yuman Saray'daki kayyumdur

Yayınlanma: 19.02.2025 - 10:55

Güncelleme: 19.02.2025 - 11:29

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu'nun konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

"Pardon filmi gibidir Türkiye’de yaşananlar. Tüm hayatınıza kast edilir, hayatınız karartılır da, Pardon deyip geçiştirilir. Gerçi artık pardon diyen bile kalmamıştır. Pardon bile eski Türkiye’de kalmıştır. Yeni Türkiye’de nedamet, vatandaştan beklenir.

Genç teğmenler yemin eder iktidarı darbe korkusu salar, sanatçılar açıklama yapar darbe korkusu salar, 12 senelik Gezi olaylarından darbe çıkarır bunlar. TÜSİAD açıklama yapar darbeden bahsedeler TÜSİAD ne demiş diye bakarlar.

Türkiye’de vergi cehenneminde yaşıyoruz. Bu cehennemler birileri için rant cennetidir.

''MİLLETİN KÜRSÜSÜNDEN İHBAR EDİYORUM...''

Vergi kaçıran, vergi kaçırılmasına göz yuman bir kişi arıyorsanız, Milletin kürsüsünden ihbar ediyorum; son 20 yılın en büyük meblağlı vergi kaçırılmasına göz yuman Saray'daki kayyumdur, Recep Tayyip Erdoğan’dır.”