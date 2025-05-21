Destici’den Bahçeli’nin komisyon önerisine itiraz: ‘İşin içinden çıkılmaz’

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK’nin feshinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis’te bir komisyon kurulması önerisine karşı çıktı. Destici, böyle bir adımın Türkiye’yi çıkmaza sokacağını savundu.

Partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunan Destici, Türkiye’de “Kürt sorunu” değil, yalnızca “terör sorunu” olduğunu belirterek, "Bu ülkede eğer 'Bir Kürt sorunu var' denilip bu Meclis'e ya da başka bir yere getirilirse, işin içinden çıkılmaz bir hal alır" dedi.

Destici, “Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır. Bu da kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından bitirilmiş, zaferle sonuçlanmıştır. PKK diz çökmüş, silah bırakacağını açıklamıştır. Dolayısıyla bu saatten sonra ‘Kürt sorunu’ gibi bir söylemi asla kabul edemeyiz,” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bahçeli, PKK'nin silah bırakma ve fesih açıklaması sonrasında Türkiye’nin terörsüz bir döneme geçtiğini belirterek, TBMM çatısı altında “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” adıyla bir komisyon kurulmasını önermişti.