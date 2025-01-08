Destici: Garantör ülke ne demektir?

Yayınlanma: 08.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.01.2025 - 04:00

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) genel başkanı Mustafa Destici’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Destici, Öcalan’ın “garantör ülke” talebinde bulunduğuna ilişkin duyumlar aldıklarını ifade ederek “Garantör ülke demek ne demektir? Bu meseleyi uluslararası alana taşımak demektir. Bu meseleyi uluslararası boyuta büründürmek demektir. Bu asla bizim ya da Türk milletinin kabul edebileceği bir şey değildir. Ben bunu duyduğumda kanım dondu. Böyle bir şey asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan BBP’li kurmaylar, “Garantör ülke ile ilgili duyumlarımız oldu fakat konu halen tam olarak netleşmiş değil. Süreci dikkatle takip ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.