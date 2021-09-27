DEVA Partili Metin Erdoğan hayatını kaybetti

27 Eylül 2021 Pazartesi, 18:39

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda DEVA Partisi Rize Kurucu İl Başkanı Metin Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini söyledi.

TWİTTER'DAN DUYURDU

Babacan Twitter'dan yaptığı paylaşımında, ''Partimizin Rize Kurucu İl Başkanı Metin Erdoğan’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun'' dedi