DEVA Partili Metin Erdoğan hayatını kaybetti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Rize Kurucu İl Başkanı Metin Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda DEVA Partisi Rize Kurucu İl Başkanı Metin Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini söyledi.
TWİTTER'DAN DUYURDU
Babacan Twitter'dan yaptığı paylaşımında, ''Partimizin Rize Kurucu İl Başkanı Metin Erdoğan’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun'' dedi
Partimizin Rize Kurucu İl Başkanı Metin Erdoğan’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim.— Ali Babacan (@alibabacan) September 27, 2021
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır diliyorum.
Başımız sağ olsun.
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