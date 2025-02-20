DEVA Partili Ösen, TÜSİAD soruşturmalarına sert çıktı: Sivil toplum baskı altında

Yayınlanma: 20.02.2025 - 17:30

Güncelleme: 20.02.2025 - 17:30

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, TBMM Genel Kurulunda TÜSİAD Başkanı Orhan Aras ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Arif Aras’a soruşturma açılmasına cevap verdi. Ösen, demokrasinin herkesin ağzında olmasına karşın, işin eyleme dökülmesi gerektiği zaman durumun değiştiğini işaret ederek, “Demokrasi, en ufak azınlığın bile o çoğunluk kadar hakkının korunması ve eşit vatandaş olmasıdır. Demokrasi, iktidarın her istediğini denetimsiz olarak yapması ve güçler ayrılığı prensibini göz ardı etmesi hiç değildir. Demokrasi, yasama, yürütme, yargı dışındaki sistemin temel taşı olan medya ve sivil topluma saygı demektir. Bu pencereden bakınca, demokrasiyi ağzına sakız yapanların aslında zerre kadar bu fikri benimsemediğini ve önemsemediğini görüyoruz” dedi.

‘BU, HALKA SORUŞTURMA AÇMAKTIR’

Sivil toplum kuruluşlarının asıl amacını anımsatan Ösen, “STK'ler zor zamanda milletin yaralarını sarmayı, toplumun daha ileriye sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamayı görev bilmişlerdir. STK'ler ülke ve toplumsal hayat açısından bu kadar mühimken Türkiye'nin en büyük iş dünyası STK'sine soruşturma açmak aslında doğrudan halka soruşturma açmak demektir” dedi. Kendi iş dünyası STK başkanlık kimliğini vurgulayan Ösen, “Bugün söylemek isterim ki sivil toplum bugün hiç olmadığı kadar baskı altındadır” ifadelerini kullandı. Özen, TÜSİAD’ın çözüm önerilerini dile getirmemesi için baskı altında tutuladuğunu ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

‘GERÇEK YÜZÜNÜZÜ GÖSTERİN’

Hükümeti samimi olmaya davet eden Özen,“Kendinize demokrasi makyajı yapmanıza da gerek yok. Sesiniz çok çıkıyor diye, bağırıp, çağırıp, tehdit edip parmak sallıyorsunuz diye, kendi yandaşlarınıza para akıtmak için sermaye el değiştirsin diye gerçekleri örtbas edemezsiniz. Bu ülkenin saygın, vatansever ve Türkiye bir nebze olsun ileri gitsin diye dertlenen iş insanlarına sadece zorunuza giden gerçekleri söylediği için, sadece başarısızlıklarınızı yüzünüze vurduğu için gözaltına alarak çökerttiğiniz ekonominin yarattığı sorunları gizleyemezsiniz; mızrak çuvala sığmıyor artık. İşte bu da AKP Türkiye'si, işte Türkiye Yüzyılı" diye konuştu.