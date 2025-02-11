DEVA Partili Ösen: 'Vatandaş borçsuz nefes dahi alamaz halde'

Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:12

Güncelleme: 11.02.2025 - 17:12

Türkiye'de düşük asgari ücret ve emekli maaşları, yurttaşları kredilere yönlendiriyor. Yurttaşlar, maaşlarıyla ay sonunu zor getirirken, temel ihtiyaçlarını dahil karşılamak için bankaların tüketici ve/veya bireysel kredi kartlarına yöneliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçlarındaki artış yüzde 45 artarak, yurttaş 1 trilyon 237 milyar TL daha fazla borçlandı.

'KALICI BİR ADIM YOK'

Konuya ilişkin konuşan DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen "Borç oranı yüzde 45 arttı, vatandaş borçsuz nefes dahi alamaz hale geldi. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçları yıldan yıla çığ gibi büyüdü ve düzeltilemeyen ekonomi vatandaşı açmaza sürükledi. Her yıl bir önceki yıla oranla borç miktarı, borçlu sayısı ve borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşenlerin sayısı artış gösteriyor.

Merkez Bankası Başkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı sunumda yılın ilk ayında enflasyon beklentisi tahminlerini yüzde 21’den 24’e çekti. Ekonomide güven ve öngörülebilirlik oldukça önemli bir paydaştır. Ancak şu ana kadar ekonominin düzeltilebilmesi için atılmış kalıcı ve akılcı bir adım göremiyoruz" dedi.

'AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ'

"Nüfusun neredeyse yarısı 22 bin 104 liralık asgari geçim ücreti ile hayatta kalmaya çalışıyor" diyen Ösen, "14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığı ile bırakın bir aileyi tek başına yaşayan bir kişinin dahi bu ücretle geçim sürdürmesi imkânsız. Açlık sınırı 22 bin 131 liraya yükseldi. En düşük emekli aylığı ve asgari ücret alanlar açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Koca koca kurumlar harcamalarında tasarrufa gitmezken halkın yediği lokmadan kısması bekleniyor.

Alım gücü kalmayan yurttaşlar, kredi kartı olmadan ay sonunu getiremiyor. Kart limitinin tükendiği yerde banka kredisine başvuruyor. Derin yoksulluk giderek büyürken iktidar, tüm olan biteni seyredip ekonomi düzelecek masalları anlatmayı bırakmalı bir an önce gerçekçi çözüm bulmalıdır" ifadelerini kullandı.