DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Doktorlarımız ülkemizden kaçmaya çalışıyor"
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Ülkemizde korkunç derecede doktor açığı var. Doktorlarımız ülkemizden onar onar değil, yüzer yüzer kaçmaya çalışıyor" dedi.
Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bazı doktorların görevden ayrıldığı iddiaları konusundaki "Varsın gidiyorlarsa gitsinler" sözünün tartışıldığını söyledi.
Covid-19 salgını sürecinde hayatlarını riske atan, gece gündüz mesai yapan hekimlere talihsiz ithamlarda bulunulduğunu dile getiren Yeneroğlu, "Hekimlerimizi dinlemek, sorunlarını çözmek ve itibarlarını sağlamak yerine 'Beğenmeyen çekip gitsin' diyen Sayın Erdoğan, sorun çözme kapasitesini kaybettiğini itiraf ediyor" diye konuştu.
Sağlıkta şiddet sorununun en önemli nedeninin, iktidar ve ortaklarının şiddet dili olduğunu savunan Yeneroğlu, "Ülkemizde korkunç derecede doktor açığı var. Doktorlarımız ülkemizden onar onar değil, yüzer yüzer kaçmaya çalışıyor. Avrupa'ya gidemeyenlerin devlet hastanelerini bırakıp özel hastaneleri tercih ettiği ve hastanelerimizde doktor sıkıntısının baş gösterdiği bir dönemde milleti düşünmeden doktorlara 'umurumda değilsiniz' mesajı veriliyor. Bu tavır, ülkeye her alanda oluğu gibi sağlık alanında da çok şey kaybettiriyor" ifadesini kullandı.
Bu sorumsuz tavrın, milletin sağlığını tehdit ettiğini, yakında yaşanacak sağlık krizinin de habercisi olduğunu iddia eden Yeneroğlu, "Tüm bu krizlerin temelinde iktidarın kötü yönetimi ve hukuk tanımazlığı yatıyor. İşte bu yönetime ve anlayışa 'dur' demek için, adalete ve demokrasiye susamış olan milletimizin umudu olmak için DEVA Partisi'ni kurduk. Hiçbir doktorumuz küçümsenmesin istiyoruz. Hukuk ve kurallar üstün olsun, kimse de bu değerlerden kendini daha üstün görmesin istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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