DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Cumhurbaşkanı olayım yargıyı bir dakikada düzeltirim

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tivi6'daki "Başkanlar Konuşuyor" prograrımda gazeteciler Fatih Demirtaş ve Yavuz Kılıç'ın sorularını yanıtladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınma usulüne tepki gösteren Babacan, şunları söyledi:

"Türkiye'deki önemli futbol kulüplerinden birisinin başkanının yurt dışındayken gel dediğinde gelebildiği bir ortamda, aynı insana siz deseniz ki bugün Saadettin Saran'a, bir telefon ararsınız, ya arkadaş birkaç sorumuz daha var, şu saatte sizi adliyeye bekliyoruz dese gelmeyecek mi yani? Yurt dışından çağrılıp çağrılmaz gelmiş de evinden adliye mi gelmeyecek? Niye evine polis gönderiyorsun da polis eşliğinde götürüyorsun değil mi? Bunlar işte Türkiye'de adalet duygusunu zedeleyen konular."

''SİZİN MİRASINIZI YİYE YİYE BİTİREMİYORUZ''

Babacan, kabinede ekonomiyle ilgili görev almış AKP'li bir bakanın kendisine, “Sizin mirasınızı yiye yiye bitiremiyoruz” dediğini söyledi. Babacan, kendisinden sonraki dönemlerde kabinede görev almış adını açıklamadığı AKP’li bir isimle yaşadığı diyalogu, "Bir yerde karşılaştık, asansörde denk geldik yan yana. Kulağıma eğildi, 'Valla bakanım öyle bir miras bıraktınız ki yiyoruz yiyoruz bitmiyor' dedi. Ben de 'valla sınırlı her şey bir gün tükenir' dedim. Maalesef tükendi işte. Asgari ücretin 28 bin TL olduğu en düşük emekli maaşının 16 bin TL olduğu, bakalım göreceğiz ona ne kadar zam yapacaklar. Aynı oranlarda yaparlarsa emeklimize de yazık" diye anlattı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan; Selahattin Demirtaş, Can Atalay, Osman Kavala gibi isimlerin haksız yere cezaevinde tutulduğunu, yargıdaki sorunların çözümünün kolay olduğunu ifade ederek, "Ben Cumhurbaşkanı olayım, yemin töreninden sonraki iki cümlelik talimatla sistemi bir dakikada düzeltirim" dedi.

Cumhurbaşkanı olması halinde yemin töreninden sonra yargıya telefon ve not gönderilmeyeceğini "vicdan ne diyorsa onu yapın" mesajı verileceğini söyleyen Babacan, "tarafsız ve bağımsız yargı için formülünü" şöyle açıkladı:

"Sisteme vereceğim iki üç cümlelik talimat ile düzeltirim. Talimat şu olur: Arkadaşlar artık size telefon yok, not kağıtları falan yok. Yasa ne diyorsa, vicdanınız ne diyorsa onu yapacaksınız. Bu kadar. Bu bir dakikadır. Yemin töreni sonrası ilk açıklama bu olsa, olayların yönü hemen değişir. Bakarsınız birdenbire sistem tıkır tıkır işlemeye başlamış. Çünkü baskı yapan kimse kalmaz."

"TMSF TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK HOLDİNGİNE DÖNÜŞTÜ "

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) yasasının kendi bakanlığı döneminde çıktığını hatırlatan Ali Babacan, bugün TMSF’nin Türkiye’nin en büyük holdingi haline geldiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"TMSF'nin kuruluş amacı ne? Gidiyor, devletin hakkını tahsil etmek için şirkete el koyuyor. Batık Banka patronuna ait bir şirketse ya da başka varlıksa. Onu alıyor ama hemen açık artırmayla satıyor, paraya çeviriyor, parayı da hazineye devrediyor. Yani TMSF'nin amacı geçici bir sahiplik. Yani alıp, hemen satmak ve satış bedelini de hazineye devretmek. TMSF'nin amacı bu. Fakat daha sonra farklı farklı yasalarla TMSF'ye farklı farklı yetkiler verdiler. TMSF o geçici sahiplik ve tahsilat fonksiyonundan Türkiye'nin en büyük holdingine dönüştü şimdi. Peki bu Türkiye'nin en büyük holdinginin, Türkiye'nin en çok sayıda şirket sahibi olan kurumunun yöneticisi kim? Hükümet, iktidar. Şeffaf olmuyor, şeffaf değil ki nereden bileceksiniz."

"BİR İMZA VE TALİMATLA SANAL KUMARI NİYE BİTİRMİYORSUN?"

Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sanal bahis ve kumarı durdurma çağrısını canlı yayında yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek bir imza ve talimat ile buna son verebileceğini vurgulayan Babacan, “Niçin yapmıyorsunuz?” diye sordu. Babacan, şöyle devam etti:

“Bugün Sayın Erdoğan'a birisi ağır bir hakaret etse Twitter üzerinden sabahın altısında kapısını birileri çalar mı? Karakola götürür mü? Götürür... Demek ki siz isteyince elektronik ortamda da olsa, kamuflajda da olsa enseleyip götürebiliyorsunuz. Dolayısıyla kimse kimseyi aldatmasın. Yani devletin bunu kontrol edebilecek elektronik altyapısı vardır. İsterse buna engel olur. En kısa yol da bu. Ödemeler sistemi üzerinden kilitlemektir. Ödemesine izin vermediğin zaman, para hareketini durduğun zaman durur. Zaten oynayamaz. Para yatıramayacağı yerde bir işlem yapamaz. Devletin elinde bu. Yani ben bugün bu ülkenin cumhurbaşkanı olsam 24 saate biter bu iş.“

"TÜRKİYE'DEKİ ENFLASYONUN SEBEBİ MALİYET ARTIŞI"

Asgari ücrette artışa tepki gösteren Ali Babacan, hükümetin enflasyonla mücadeleyi bilmediği gibi "beklenen enflasyon" diye bir kavram üretip milletin hakkını gasbettiğini söyledi. Hükümetin milleti oyaladığını kaydeden Babacan, "Arkadaş, kimi aldatıyorsun sen? Yıllar boyu gerçekleşen enflasyon kadar zam verilmişken bu ülkede beklenen enflasyon diye bir şey uydurup milletin hakkını niye gasp ediyorsun? Böyle bir şey olmaz. Kabul edilmez. Hani vardır bir bildiği derler ya, yok öyle bir şey yok. Bildikleri falan da yok. Enflasyon mücadelesi böyle olmaz. Yanlış teşhis. Zannediyorlar ki Türkiye'deki enflasyonun sebebi yüksek talep. Türkiye'deki enflasyonun sebebi maliyet artışı. Olan sabit gelirliye, asgari ücretliye emekliye oluyor. Yanlış teşhis, yanlış tedavi hastayı öldürüyor" diye konuştu.