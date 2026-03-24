Devlet Bahçeli, 'Akın Gürlek' sorusunu yanıtsız bıraktı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısı sonrası, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına yönelik tartışmalarla ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtsız bıraktı.

MHP lideri Bahçeli, partisinin bugün düzenlenen grup toplantısının ardından koridordan geçerken basın mensupları mikrofon uzattı.

BAHÇELİ YANIT VERMEDİ

Medyascope Ankara muhabiri Özgecan Özgenç, kendisine Akın Gürlek'in mal varlığıyla ilgili tartışmaları sormak istedi ancak Bahçeli soruyu cevaplamadan yürümeye devam etti.

Bahçeli, bugünkü grup toplantısında da bu konuyla ilgili konuşmadı.

BAHÇELİ'NİN BASIN DANIŞMANI ÇAĞRI YAPMIŞTI

Öte yandan Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi’nde bugün yayımlanan yazısında Adalet Bakanı Akın Gürlek’e çağrı yapmıştı.

Çiçek, Gürlek'in "kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek tapu kayıtları ve e-Devlet verileri üzerinden kamuoyunu ayrıntılı şekilde bilgilendirmesi gerektiğini" yazmıştı.