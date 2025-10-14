Devlet Bahçeli'den 'Alevi' açılımı... Kürsüde DEM Parti'ye çok sert tepki: 'Kurucu önderin 27 Şubat açıklaması bize göre esastır!'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, aylardır beklenen "Alevi açılımı" çıkışını bugün yaptı.

MHP lideri, açıklamasında, "Cemevinin ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri birer birer kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir. Alevi-İslam inancına mensup kardeşlerimizin cemevini ibadethane olarak görmelerine anlayış ve saygı duymak lazımdır" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt veren Bahçeli, "CHP Genel Başkanı geçen hafta bize parmak sallayarak konuştu. Öfkeden deliye dönmüş, sinirden sanki nöbet geçirmiş gibiydi" dedi.

Bahçeli, şunları söyledi:

"Kendisine sakinlik ve soğukkanlılık temenni ediyorum. Ancak Özgür Bey'in yalan ve iftiralara sarılarak yaptığı çirkin siyasetin bizim nazarımızda ne bir değeri ne de bir ederi olamayacağını hatırlatıyorum. Kalabalıkta yapılan sahte kabadayılığın tenhada özrü kabul edilmez, edilemez."

Bahçeli, Özgür Özel'i, "CHP, yanlış yoldadır. CHP'nin başındaki zat, histeri krizine tutulmuştur" sözleriyle hedef aldı.

KÜRSÜDE DEM PARTİ'YE ÇOK SERT TEPKİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit'e tepki gösteren Bahçeli, "Herkesin, özellikle muhataplarını sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Şehitlerimize 'gencecik cesetler' demek, doğru ve isabet kaydeden bir söz değildir. Çünkü şehitler ceset değildir. Onlar bizim kahramanımız, manevi muhafızlarımızdır" dedi.

DEM Parti Meclis Grup Toplantısı'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan sloganları atılmasına da değinen Bahçeli, "TBMM çatısı altında taşkın sloganlara asla yer ve gerek yoktur. Herkes ve hepimiz terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğramamasına özenle dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

"KURUCU ÖNDERİN AÇIKLAMASI ESASTIR"

Süreç ile ilgili mesaj veren Bahçeli, "27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir söz, tez, teklif ve değerlendirmenin bize göre hükmü yoktur. Kurucu önderin (Abdullah Öcalan) 27 Şubat açıklaması bize göre esastır. O esas üzerinde yürüyen her insan, akıllı insan demektir" ifadelerini kullandı.

DEM PART İ L İ KO Ç Y İĞİ T NE DEM İŞ T İ ?

Meclis'te geçen günlerde DEM Parti ve İYİ Partili vekiller arasında ‘kandan besleniyorsunuz’ tartışması yaşandı.

İYİ Partili Erhan Usta’nın “DEM yüreklendi, YPG meşrulaştı, PKK meşrulaştı, kurucu önder oldular, arkadaşlar itibar kazandı, televizyonlara çıkamıyorlardı, televizyonlara çıktılar” sözlerine DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yanıt vermişti.

Koçyiğit, “Birileri barışa pusu kurmak istiyor. Birilerinin kanlı emelleri var, gelecek gencecik cesetlerin üzerine, tabutların üzerine elini koyup hamaset ederek yoksul Anadolu köylüsünün ölümünü alkışlayacak insanlar var...” ifadelerini kullanmıştı.

"ASKERİ HASTANELER TEKRAR DEVREYE GİRSİN"

Öte yandan konuşmasında askeri hastaneler için mesaj veren Bahçeli, "MHP olarak askeri hastanelerin kapatılması hataydı ama açılması bir sevap olacaktır. Hastanenin tekrar devreye girmesini bekliyor, bu hususta elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade ediyorum" dedi.

"ESKİ DEFTERLERİ KARIŞTIRIRSAK MÜFLİS TÜCCAR DURUMUNA DÜŞERİZ"

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Değerli vekiller, saygıdeğer misafirler, basınımızın mümtaz temsilcileri, grup toplantımızın başında sizleri en iyi dileklerimle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımızı hasretle selamlıyorum.

* Savaş yerine barış, kutuplaşma yerine kucaklaşma, istismar yerine iş birliği, imtiyaz yerine eşitlik, baskı yerine hür irade her sorunu çözecek tariftir.

* Eski defterleri karıştırırsak müflis tüccar durumuna düşeriz. Gönüllere ulaşırsak kardeşliğimizi güçlü şekilde pekiştiririz. Türk ve Türkiye Yüzyıl'ındaki dipsiz tartışmaları mutabakata bağlamanın hedefindeyiz. Bu hedef ahlakidir.

D İ KKAT Ç EKEN "ALEV İ L İ K" MESAJLARI

* Hepimizin Müslüman değil miyiz? Hepimizin Allah'ı, peygamberi, kıblesi, kitabı bir değil mi? Etnik ve mezhebi ayrılıklar kimi mihraplar tarafından silah gibi kullanılmadı mı? Birbirimizi çatık kaşlarla takipten bıkmadık mı? Yetmedi mi çektiğimiz çile ve eziyetler? Tek yürek olmayalım mı? Hem Aleviyiz, hem Sünni, hepsinden evveli de Müslüman Türk milletiyiz. Alevi kardeşlerimiz bizim canımızdır, onların her sorunu bizim de sorunumuzdur. Cami ne kadar bizim ise, cemevi de bizimdir.

* Bu düşüncelerim Alevi kardeşlerimizin beklentilerini seslendirmeye mani değildir. Alevi kardeşlerimiz bizim canımız, can beraberimizdir. Onların her sorunu bizim sorunumuz her isteği bizim de isteğimizdir. Aleviliği inanç ve kültür alanından çıkarmaya çalışanlar büyük yanlıştadır. Gerginlikleri diri tutmanın hiçbir sonu yok. Alevi kardeşlerimizin cemevini ibadet olarak görmelerine anlayış göstermek lazım. Cemevlerinin ibadethane olması engeli kalkmalıdır.

* Dün ne diyorsak bugün de aynı çizgideyiz. Maraş'tan Çorum'a kadar yaşananların iç yüzünü okumayanlar, emin olun ki bizim ilgi ve irtibat sahamızın sonuna kadar dışındadır. Hacıbektaş'ta yaklaşık 6 bin metrekarelik dünyanın en büyük cemevi külliyesinin milli birliğimizin nişanesi olması Allah'tan niyazımızdır. Ehlibeytin aydınlık meşalesi orada yanacaktır. Ehlibeytin aziz büyüklerini saygı büyüklerini saygı ile yad ediyorum.

GAZZE'DE ATEŞKES

* 738 günlük dehşet kısmen son bulmuş ve ateşkes 10 Ekim'den itibaren tesis edilmiştir. Anlaşmanın devreye girmesi ile müsbet gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Dün Mısır'da tertiplenen zirvenin sadece Filistin İsrail ihtilafı çözümünün değil orta Doğu'nun çözümlemesini diliyorum. İsrail'in güven vermeyen tutumu karşısında tedbirli olmak gerekliliktir. Savaş suçunun cezasız kalması düşünülmeyecektir. Vandallar küresel vicdan ve yargı karşısında hesap vereceklerdir. İsrail ordusunun kısmı geri çekilmesi ve ateşkes ile yüz binlerce Filistinli zoraki bir tebessüm ile yıkık dökük evlerine dönmeye başlamıştır.

* İnsan seli bir halkın hayat mücadelesinde çektiği ızdırapların geçit merasimini çağrıştırmaktadır. Temennimiz kalıcı barışın yeşermesidir. Akıbetinin ne olacağı kestirilemeyen ateşkes ile oyalanmanın alemi yoktur. Gazze'de 67 bin mazlumun canı alındı. 67 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan, BM'den tam üyelik statüsünü elde etmiş bir Filistin kurulmadıkça mevzi kazanımlarla avunmak boştur.

* Orta Doğu fırtınalı atmosferinden kurtulacaktır. Gazze'nin huzur, güvenlik ve istikrar amacının yanında sivil, diplomatik koordinasyonunu sağlayacak bir mekanizma olarak planlanan Uluslararası Görev ve İstikrar gücünün içinde Türkiye'nin yer alması katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin kudreti artık herkesçe görülmüştür. Ülkesine yabancılaşmamış herkes bunu görecektir.

HEDEFİNDE ÖZGÜR ÖZEL VAR

* Özgür Bey'in İspanya ile başlayan turlarında ülkemizi kötülemesi, sayın cumhurbaşkanına Gazze konusunda iftira atması kabul edilir şey değildir. Soykırımı tribünden izleyenlere, hala ne duruyorsunuz diyen Türkiye'dir. Böyle bir Türkiye'den iftihar etmek için şu partili bu partili olmaya lüzum yoktur. Mertçe davranmak, ülke sevgisi ile erimek ve adam gibi adamlıktan taviz vermemek yeterlidir. Hangi ülkenin muhalefetini incelerseniz inceleyin ülkesini ve milletini şikayetini görmezsiniz. Yazıklar olsun, buna ortak olanlara da yuh olsun.

* Kalabalıkta yapılan sahte kabadayılığın, tenhada yapılan özrü kabul edilmez. Özgür Bey'in yolu yol değildir.

İ MAMO Ğ LU'NA "NOBEL Ö D Ü L Ü " TEPK İ S İ

* Bu yılki Nobel barış ödülü Venezüellalı bir hanım efendiye verildi. ABD'nin ülkesine müdahale etmesini isteyecek kadar zıvanadan çıktı. Eski İBB Başkanı da bu hanımefendiyi kutladı. İşte CHP budur. Aziz Atatürk'ün kemikleri sızlamaktadır. Bu barış ödülü elbette yok hükmündedir. Alın ödülünüzü tepe tepe kullanın sonra da başınıza külah diye geçirin. Yabancı ülkelerde cumhurbaşkanına iftiralar savuranların yeri, memleketi haricimizdeki herhangi bir ülkedir. İstiyoruz ki kol kırılsın yen içinde kalsın. Ülkemizi yabancılara şikayet etmek şerefli bir tavır değildir. CHP yanlış rotadadır, başındaki zat histeri krizine tutulmuştur.

DEM PART İ 'YE Ç OK SERT TEPK İ

* Terörsüz Türkiye'de herkesi sorumlu dil kullanmaya davet ediyoruz. Şehitlerimiz ceset değildir. TBMM çatısı altında taşkın sloganlara asla yer ve gerek yok. Hepimiz Terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğramamasına özen göstermeliyiz. Denizi geçtikten sonra derede bocalamanın kimseye faydası olmayacaktır. 27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir sözün bize göre hükmü yoktur. Kurucu önderin 27 Şubat açıklaması bize göre esastır. O esas üzerinde yürüyen her insan akıllı insan demektir.

BAHÇELİ'DEN "ASKERİ HASTANELER" ÇIKIŞI

* Vatandaşın haklı isteklerini karşılamakla mesulüz. Bunlardan biri de askeri hastanelerin tekrar devreye alınmalıdır. Kapatılmaları hataydı ama açılması sevap olacaktır.