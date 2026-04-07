Devlet Bahçeli'den kürsüde dikkat çeken 'süreç' çıkışı: 'Oyalanmaya ve oyalamaya gerek yok'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dün MHP İstanbul l Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedilmesinin ardından, gözler Bahçeli'ye çevrilmişti. Vereceği mesajlar merak edilen MHP lideri, konuşmasında dünkü gelişmelere direkt olarak değinmedi.

Parti içine yönelik konuşan Bahçeli, "MHP gelişmeleri yalnızca izleyen siyasi yapı değildir. Gerektiğinde yön veren, uyaran, milli duruşu net şekilde ortaya koyan iradenin adıdır. Asla tereddüt yaşamaz, ölüm kapımızı çalsa da vazgeçmeyiz" diye konuştu.

KRİTİK "SÜREÇ" MESAJI: 'OYALANMAYA GEREK YOK'

Süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye doğru zamanda atılan doğru bir adımdır. Tarihi dönemde bir dönüm noktasıdır" dedi.

"Bugün gelinen noktada yasal düzenlemelerin TBMM'ye yasa tasarısı olarak taşınacak onuruna erişmesi memnuniyet vericidir" diyen Bahçeli, "Bu meselede hiçbir boşluk, hiçbir ihmal, hiçbir zafiyetin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya gerek yoktur. Barış, teslimiyet değildir. Barış, taviz değildir" ifadelerini kullandı.

HEDEFİNDE CHP DE VARDI

CHP'yi de hedef alan Bahçeli, "Bugünkü muhalefetin koçbaşını çeken CHP siyaset yerine laf üretmekte, sorunların çözümüne katkı sunmak yerine basit ve çıkarcı bir tutumla hareket etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Son günlerde CHP zihniyeti temsil eden bazı belediye başkanlarının çürümenin had safhasına ulaşmış olmalarını ve milletin kendilerine emanet ettiği makamları her açıdan istismar ettiklerini görmekten büyük bir üzüntü duymaktayız."

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İ ANDI

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Aziz dava arkadaşlarım, muhterem vekiller, saygıdeğer hanımefendiler beyefendiler, bizleri takip eden vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle aynı çatı altında bulunmaktan memnuniyet duyuyorum.

* Alparslan Türkeş'i vefatının yıl dönümü dolayısıyla rahmet ve minnet ile yad ediyoruz. Türkeş Bey müstesna bir dava adamıdır. Milleti merkeze yerleştiren siyaset anlayışını temsil etmiştir. O zor dönemlerin adamıydı. Karanlık senaryolar karşısında yakılmış bir meşaleydi. Tehditlere boyun eğmemiştir. Türk milletinin birliğini her türlü siyasi hesap üstünde tutmuştur. Onun emaneti olan Türk birliği ve Turan ülküsü mutlaka hayat bulacaktır.

"TRUMP YÖNETİMİ GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALACAK"

* Dünyada değerler sisteminin çöktüğü, büyük anlatıların iflas ettiği tarihi dönemeçteyiz. Küresel düzenin derin şekilde sarsıldığı bu dönemde kararlarımızı bu gerçekle ortak sorumlulukla almalıyız. Tarihin kopuş anlarında en etkili güvenlik milli birlik içinde ortak iradeye dayanan güvenliktir. Bu hepimizin ahlaki ve vicdani sorumluluğu. Yaşanılan çatışmalar eskinin tam olarak öldüğünü yeninin ise henüz doğmadığını gösteriyor. Bu da tam olarak kriz durumudur. Her kriz dönemi bir eşiktir. Küresel örgütler işlevselliğini yitirmiş ve çözüm üretme kabiliyetini kaybetti. Trump ve Netanyahu zora dayanan hegemonyanın sürdürülemez olduğunu göz ardı etmiş ve hata etmişlerdir. Bu hatalarını devam etmekteler. Söz varlığı tükenmiş ve batılı akıl için yolun sonu görünmüştür. Trump karşıtı yürüyüşler ve savaş karşıtı tartışmalar karşısında Trump yönetimi gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

"SICAK ÇATIŞMALAR HER GEÇEN GÜN DAHA DA DERİNLEŞMEKTE"

* Geçen 20 yıl içinde ayak seslerini duyduğumuz yeni dünya düzeni bugün bir kaos olarak karşımıza çıkmakta. Bu kaos insanlığı etkilemekte, istikrarsızlık dünyayı derinden sarsmakta. Bugünkü dünya durumu fetret dönemini andırmakta. Geçmişin çatışmacı günlerine götürmektedir. Sıcak çatışmalar her geçen gün daha da derinleşmekte. Savaş 39. gününde de karşılıklı saldırılarla devam etmekte. İran'a karşı yapılan saldırılar her geçen gün can kaybını arıtmakta ve altyapı tahribatını giderek büyütmektedir. Tüm bu çok yönlü baskı ve kuşatma girişimlerine rağmen İran halkının dayanıklılığı dünyanın dikkatini üzerine çekmiştir. Başta Trump olmak üzere birçok siyasi aktörün öngörülerini boşa çıkarmıştır. Savaş tedarik zincirini etkilemekte.

"CHP SİYASET YERİNE LAF ÜRETMEKTE..."

* Tarihsel hafızaya dayanarak alacağımız kararlar milletimizin geleceğine istikamet verecektir. Böylesi duygu ile dünyayı dikkatli çözümlemek, siyaset yapıyorum diyenlerin ortak sorumluluğu. Her zamankinden daha çok üzerimizde tarihi ve ahlaki sorumluluk vardır.

* CHP siyaset yerine laf üretmekte, sorunların çözümüne katkı üretmek yerine basit ve çıkarcı şekilde hareket etmekte. Yanlış adreste doğru kişiyi aramaktalar. Gerçek ile aralarına mesafe koyan bu anlayış köklerle değil yaprakla uğraşmakta. Devletten, milletten ve gerçeklerden kopmuş görüntü vermekteler. Belediye başkanları milletin kendilerine emanet ettikleri makamı istismar ettiklerini görmekteyiz. Asıl olan sorumluluk almaktır ki bizim ortaya koyduğumuz yaklaşım da tam olarak budur.

* İçinden geçtiğimiz zaman diliminde her zamankinden daha çok üzerimizde tarihi ve ahlaki bir sorumluluk vardır. Çünkü bugün biz aldığımız kararlarımızla gelecek nesillerimizin hayatını tayin edeceğiz. Hem dünyada hem bölgede gerçekleşen her türlü hadiseyi düzenli bir şekilde çözümlemek, bunları akıl yoluyla incelemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Lakin böylesi bir gerçeklik durumunda bile bugünkü muhalefetin koçbaşını çeken CHP siyaset yerine laf üretmekte, sorunların çözümüne katkı sunmak yerine basit ve çıkarcı bir tutumla hareket etmektedir. Millet için en değerli şeyin ne olduğunun idrakinden yoksun bulunmakta, çeşitli küresel odaklara sığınmakta, yanlış adreste doğru kişiyi aramaktadırlar.

"MHP DEĞERLERE SAVAŞ AÇMAZ"

* Gerçekle arasına mesafe koymuş olan bu anlayış köklerle değil yapraklarla uğraşmakta, gerçeğe sırtını dönüp ömrünü tamamlamış bir söyleme teslim olmaktadır. Düşünceleri aklın mayasıyla yoğurma kabiliyetini kaybeden anlayış, ülke, bölge ve dünya gündemini basit çıkarları doğrultusunda değerlendirmekte, devletten, milletten ve gerçekliklerden kopmuş görüntü vermektedir. Öte yandan son günlerde CHP zihniyetini temsil eden bazı belediye başkanlarının çürümenin had safhasına ulaşmış olmalarını ve milletin kendilerine emanet ettiği makamlarını her açıdan istismar ettiklerini görmekten büyük üzüntü duymaktayız. Milletimizin içinde geçtiği bu tarihi dönemeçte yalnızca teşhis koymak kolaycılıktan ibarettir. Asıl olan çare üretmek ve sorumluluk almaktır.

* MHP, önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben derken slogan değil fikir, hamasete dayalı propagandayı değil sağduyuyu ifade eder. Değerlere savaş açmaz, değerlere dayalı politika üretir. MHP, hadiseleri günübirlik gelişmelerin dar kalıplarında değerlendiren anlayışın ötesindedir. Bizim bakış açımız devletin bekasını esas alan bakıştır. MHP'nin nazarında dünya güç çekişmesinin sertleştiği, dengelerin hızla değiştiği bir mücadele alanıdır. Bu tabloda Türkiye'nin yeri tesadüflere değil, milli iradeye tayin edilmektedir. MHP gelişmeleri yalnızca izleyen siyasi yapı değildir. Gerektiğinde yön veren, uyaran, milli duruşu net şekilde ortaya koyan iradenin adıdır. Türkiye'nin önünü görecek sağlam bir vizyona, güçlü bir kararlılığa her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız. Etrafımızdaki çatışmalar akılla ve tecrübeye dayalı olarak hareket etmemiz gerektiğini göstermektedir.

"ÖLÜM KAPIMIZI ÇALSA DA VEZGEÇMEYİZ"

* Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, Türk milletinin birliği ve milli değerlerin muhafazası bizim için tartışmaya kapalı bir hakikattir. Bizim kurduğumuz her cümlenin öznesi Türkiye Cumhuriyeti devletidir, nesnesi Türk milletidir, yüklemi devlet ve milletin bekasıdır, kavgamız bunun içindir. Adanmışlığımız bu nedenledir. Asla tereddüt yaşamaz, ölüm kapımızı çalsa da vazgeçmeyiz.

"ENERJİDE BAĞIMSIZLIK TÜRKİYE'NİN KIZILELMA'SIDIR"

* Bugün dünyada yaşanan gelişmelerle küresel enerji sistemi ciddi risk altında ve bu tüm ülkeleri etkileyecek seviyeye ulaştı. Hürmüz'deki gelişmeler küresel enerji düzeninin ne denli hassas hale geldiğini ortaya koydu. Enerji üsleri doğrudan risk altındadır. Bu çok derin bir kırılmadır, enerji güvenliği meselesi. Türkiye'nin rolü yeniden tanımlanmaktadır. Türkiye farklı güzergahları buluşturan, denge kurabilen güç haline gelmiştir. Türkiye bu yeni dönemi doğru okuyan, oyunu yeniden kuran, geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Enerji güçtür, istikrardır, barışın anahtarıdır. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin Kızılelma'sıdır. Bu hedef bir zorunluluktur.

* Son yıllarda Türkiye savunma sanayinde tedarik konumundan geliştiren konumuna geçişini hızlandırmıştır. Elde edilen başarılar bu dönüşümün çıktıları oldu. Geçmişte akamete uğratılan savunma sanayi girişimleri bugün yeniden ayağa kaldırılmıştır.

KÜRSÜDEN "SÜREÇ" ÇIKIŞI: 'OYALANMAYA GEREK YOK'

* Terörsüz Türkiye, doğru zamanda atılan doğru bir adımdır. Vatan ve millet aşkı ile, devlet millet dayanışması ile yürütülen hayırlı bir sürecin sonucu olacaktır. TBMM'nin aldığı inisiyatif millet adına son derece dikkatli yürütülmekte. Bu tabloyu yakından takip ediyoruz. Oyalanmaya gerek yoktur. Bu meselede hiçbir boşluğun, hiçbir tavizin kabulü mümkün değildir. Barış taviz değildir, barış devletin milletin onurunu gözeterek sağlanan dengedir. Türkiye Cumhuriyeti köklü kardeşliğin, ortak kaderin en sağlam teminatıdır. Aziz milletimizin kardeşliğini zedelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

A MİLLİ TAKIM'A TEBRİK

* Dünya kupasında milletimizi temsil edecek A Milli Futbol Takımı'mımızı tebrik ediyorum. Yönetimini de samimiyetle kutluyorum.

MHP İSTANBUL İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ: İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNE VOLKAN YILMAZ ATANDI

MHP Genel Merkezi tarafından alınan kararla, MHP İstanbul İl Başkanlığı ve bağlı 39 ilçe yönetiminin feshedildiği duyuruldu.

Alınan kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığı’nın yanı sıra 39 ilçedeki tüm yönetim kurullarının yetkileri feshedildi. İstanbul teşkilatlarında yeni bir yapılanma sürecinin başlatılacağı öğrenildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir” dedi.

Semih Yalçın MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz’ın atandığını duyurdu:

“Tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atanmıştır.”

Eski Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 4 Nisan’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmiş, sosyal medya hesabından da fotoğraf paylaşmıştı:

“Genel Başkanımız Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’ye, Bozkurt temalı kıymetli tabloyu takdim etmenin onurunu yaşadım. Ressam Ömer Faruk Küçükkaya tarafından Ergenekon’dan çıkış destanını tasvir eden bu anlamlı eseri nazik kabulleri dolayısıyla kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Kıymetli liderimize sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. Cenab-ı Allah başımızdan eksik etmesin.”

İZZET ULVİ YÖNTER İSTİFA ETMİŞTİ

MHP’de sular durulmuyor. MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, 27 Mart'ta MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yönter, “Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim” dedi.

Yönter istifa açıklamasından birkaç saat saat önce X hesabından bir paylaşım yaptı:

“MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız. Paran da işe yaramayacak dümenci alçak.”

Bu paylaşımın ardından Yönter’in bazı MHP’li isimlerin paylaşımlarını kendi hesabından yeniden paylaşması dikkat çekti. MHP’li pek çok isim de eşzamanlı olarak sosyal medyadan benzer içerikli paylaşımlar yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuya dair ilk kez açıklamalarda bulundu.

Herhangi bir küskünlüğün olmadığını vurgulayan Bahçeli, Yönter’e akademik kariyerinde başarılar diledi. Kırılma, intikam gibi kavramların kendilerine çok yabancı olduğunu ifade eden Bahçeli, “Yakın zamanda da değerli bir kardeşimiz Genel Başkan Yardımcılığı’nı üstlenecek” dedi.

İzzet Ulvi Yönter’in istifa etmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine Özgür Bayraktar getirildi.