Devlet Bahçeli'den 'Sözcü TV' davetine yanıt: 'Neden olmasın'

Yönetimin değiştiği Sözcü TV’de yayınlanan Para Politika ve Hayat programının sunucusu gazeteci Özlem Gürses, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Gürses, görüşmenin ayrıntılarını dün (18 Aralık Perşembe) Sözcü TV’de yayınlanan Ana Haber’de Serdar Cebe’ye anlattı.

Gürses, Bahçeli’yi Sözcü TV yayınına davet ettiğini, Bahçeli’nin de “Tabi neden olmasın” yanıtını verdiğini söyledi.

Gürses, “Benzer şekilde yazılı olarak da bir röportaj talebinde bulundum” dedi.

Özlem Gürses, “Kendisini Sözcü Televizyonu’na davet ettim. Dedim ki ‘Biz bütün siyasi parti başkanları burada ağırlıyoruz. Gelirseniz çok iyi olur. Türkiye’nin medyada bir normalleşmeye ihtiyacı var. Belki bu bir başlangıç olur’ dedim. 'Tabi neden olmasın' dedi. Benzer şekilde yazılı olarak da bir röportaj talebinde bulundum” diye konuştu.

AHMET TÜRK VE AHMET ÖZER GÖRÜŞMELERİNİ ANLATTI

Gürses sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Süreç ile ilgili özellikle birkaç isim zikrettik. Bunlardan biri Ahmet Türk oldu. Ahmet Türk kendisini ziyarete geldiğinde, Mardin'in seçilmiş belediye başkanı, şimdilerde kayyum var, sormuş Ahmet Türk'e, Devlet Bey demiş ki, 'Siz diziyi izliyor musunuz?' Ahmet Bey de 'İzlemiyorum' demiş. 'Ben Uzak Şehir izliyorum, çok da beğeniyorum ama bilin Mardin'de çekilen bu dizide ne yok?' . 'Ne yok?' demiş Ahmet Türk. Belediye başkanı yok demiş. Yani aslında bir mesaj veriyor. Diyor ki bu kayyum siyasetini yanlış buluyorum diyor.

Benzer şekilde Ahmet Özer'i ağırladığı görüşmesinden bir anekdot anlattı. 'Çok değerli bir isimdir' dedi. 'CHP'nin Esenyurt seçilmiş belediye başkanı için kendisinin akademik çalışmalarından da çok faydalanıyoruz' dedi. 'Bu hukuki süreçleri de bütün boyutlarıyla dikkatle izliyoruz' dedi. Ama onun dışındaki bütün konuşmamız genellikle insani boyutta gerçekleşti."