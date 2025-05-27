Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yaptı: 'Her şeyin bir vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü programına katılıyor. Bahçeli, aylar sonra ilk kez burada konuşma yaptı.

Partisinin grup toplantısının olduğu 4 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'da yer alan Ülkücü Şehitler Anıtı'nda gerçekleşecek olan Ülkücü Şehitleri Anma Günü etkinliğine katıldı.

27 Mayıs tarihi "Ülkücü Şehitler" günü olarak anılıyor. Anıtta buluşan partililer, dua edip anıta karanfil bıraktı.

Bahçeli'yi burada çok sayıda partili karşıladı. Kurmaylarıyla birlikte alana giriş yapan Bahçeli'ye parti yöneticileri de eşlik etti.

AYLAR SONRA İLK KEZ KÜRSÜDE: HER ŞEYİN BİR VAKTİ VARDIR...'

Bahçeli daha sonra bir konuşma gerçekleştirmek üzere gazetecilerin karşısına geçti. MHP lideri, "Her şeyin bir vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır. Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir" dedi.

"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE"

Şehitlerin kahramanlığının nesilden nesile aktarılacağını ifade eden Devlet Bahçeli, "Toprağımızda izi olmayanların tohum tohum saçılan emekleri inkar edenlerin bugünlerde maske takıp milliyetçi hareketi suçlaması bilinmelidir ki; şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır" diye konuştu.

Bahçeli, "Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üstünde, kalbimizin derinliklerindedir." ifadelerini kullandı.



