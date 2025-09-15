Devlet Bahçeli'nin danışmanından 'yeni paralel yapı' iddiası: 'Daha ne olması lazım?'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı ve Türkgün Gazetesi’nin başyazarı Yıldıray Çiçek, “yeni bir paralel yapının izleri” başlıklı yazısında açıklamalarda bulundu.

Çiçek, 15 Temmuz darbe girişimine atıf yaparak, “Devlet yönetiminde ders ve tecrübe olmadıysa daha ne olması lazımdır?” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’NİN UYARISI

Çiçek, yazısında Bahçeli’nin devlet yönetimindeki yaklaşımını aktararak, “Onun bir uyarısı varsa mutlaka bildiği vardır; bir çağrısı varsa mutlaka gördüğü vardır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin geçmişte PKK’dan FETÖ’ye, Kıbrıs’tan Azerbaycan’a, ABD ve AB’den Arap Baharı ve İsrail’e kadar birçok konuda yaptığı uyarıların gerçekleştiğini hatırlattı.

Bahçeli’nin bu kez suç oranlarındaki artışa ve çocuk odaklı tehditlere işaret ederek, şu sözleri dile getirdiğini aktardı:

“Milleti ve devleti buhrana sürüklemek, geleceğimize ipotek koymak isteyen FETÖ terör örgütünün en mahrem alanlara kadar nasıl sirayet ettiği bilinmektedir. Bu itibarla; suç, suçlu, suçluluk ve cezalandırma karmaşasını kaos üretmek maksadıyla istismar eden ‘yeni bir paralel yapının’ milli bünyemize sızmış olup olmadığını derhal sorgulamak gerekmektedir.”

“MİLLİ KADROLARA İHTİYAÇ VAR”

Çiçek, yazısında Türkiye’nin içten kaosa sürüklenmek istendiği yönünde ifadeler bulunduğunu belirtti.

Güvenlikten sorumlu kişilerin milli şuur ve hassasiyet taşıyan kadrolar arasından seçilmesi gerektiğini vurguladı. Aksi durumda devletin en kritik alanlarına farklı ülkelerin hesabına çalışanların ya da örgüt bağlantılı kişilerin sızabileceğini, bunun da 15 Temmuz benzeri girişimlere yol açabileceğini ifade etti.

“UYARI İHMAL EDİLEMEZ”

Çiçek, Bahçeli’nin uyarısının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek şunları yazdı:

“TSK, Emniyet ve istihbarat, milletimizin güvenliğini korumada en hayati alanlardır. Türk milletinin varlığını, güvenliğini ve geleceğini esas almayan; bedeni burada, ruhu ise başka yerde olan hiç kimse bu kritik alanlarda barındırılmamalı, bu hayati alanda asla etki ve yetki sahibi kılınmamalıdır. 15 Temmuz hain darbe girişimi devlet yönetiminde ders ve tecrübe olmadıysa daha ne olması lazımdır?”