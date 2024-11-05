Devlet Bahçeli 'Öcalan' çağrısını yineledi, ağzındaki baklayı çıkardı: 'Erdoğan bize göre tek seçenektir'

Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:36

Güncelleme: 05.11.2024 - 12:26

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökü kazınacaktır" diyen Bahçeli, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı; terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin" ifadelerini kullandı.

"TEKLİFİMDE ISRARCIYIM"

Bahçeli, açıklamasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı yineledi.

Öcalan için yaptığı çağrıya ilişkin "Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım" vurgusunda bulunan Bahçeli, şunları söyledi:

"Tabular kalktıkça, ezberler bozukdukça, statüko delindikçe, insanlar birbirine dürüst davrandıkça, içlerinden geçeni özgürce söyledikçe, bir anlaşma ve mutabakat noktasından diğerine küçük adımlarla ilerlemek daha kolaydır."

DEM PARTİ'YE SESLENDİ: 'KARAR VERİN'

"Kürt kardeşlerimizle aramıza hiçbir mihrak giremez" ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Teröre tolerans sıfırdır. Kürtler başka, terör örgütü başkadır. İkisini birbirine karıştırmak en büyük ihanettir. DEM Parti de kararını derhal netleştirmeli. DEM ya silah, ya siyaset demeli. Nerede durduklarını açıklığa kavuşturmalıdır. Öcalan İmralı'da yatıyor, fakat DEM Parti'de 57 Öcalan gölgesinin Meclis'te olduğunu niye görmüyorsunuz?"

AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI: ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA DESTEK

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına destek veren Bahçeli, şunları söyledi:

"Eğer terör hayatımızdan atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesin bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikararının zirvesine çıkarsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?"

Bahçeli, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için güvencedir ve bir kez daha seçilmelidir. Bu kapsamda anayasal değişiklik yapılmalıdır. Bize göre tek seçenektir" dedi.

'AHMET TÜRK' AÇIKLAMASI

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına değinen Bahçeli, şunları söyledi:

"Özellikle ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş bulunan ve köklü bir aileye mensup Kürt ağası sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi İmralı'ya, DEM Parti arasına çomak sokmak sinsilikleri, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsülüdür."

İMAMOĞLU'NUN RANDEVU TALEBİNE RET

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine olumsuz yanıt verdi.

Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu'nun siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi doğru bulmuyorum" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Türkiye demekten asla vazgeçmiyoruz. Günü birlik siyasi hesap peşinde değiliz. Milletin desteği olamadan hiçbir siyasi hedef başarıya ulaşamaz. En büyük arzumuz milletimizi hak ettiği şekilde temsil etmek, sorunlara köklü çözümler oluşturmaktır. Milli vizyonumuzu gerçekleştirmenin mücadelesini vermekliyiz. Karanlık lobilerin, kabaran kulislerina eline düşemeyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Geçmişle geleceği kavuşruran Cumhur İttifakı'yız.

"HİÇ KİMSE KAYGI VE KORKUYA KAPILMASIN, BAYRAK İNMEYECEK"

* Hiç kimse kaygı ve korkuya kapılmasın, bayrak inmeyecek. Durmayacağız, duraklamayacağız. Hilal kardeşliğimizin ve kader ortaklığımızın mesajıdır. Hacın girdiği yerleye hilal bir daha girememiştir. Hilali korumanın dışında ikinci bir seçeneğimizin olmadığına yürekten inanacağız. Bir ve birlikte hilale doğru emin ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Türkiye toplantılarımızın 6'sı tamamlandı geriye 21 toplantımız kaldı.

* Önemli olan akıl sahibi olmak değil, aklın doğru yerde, doğru zamanda kullanılmasıdır. Ortak aklı çalıştıramamış, ortak bir geleceğin rotasına girememiş toplumlar... Beşinci kol faaliyetlerine kabus yaşatmak hepimizin sorumluluğudur. Hiç kimseyi ayrımıyorum, ayrı görmüyorum. Önümüzdeki yüz yılı şu başlıklar altında toplayabiliriz.

* Hedefimiz Türk İslam coğrafyasında birliğin ve beraberliğin çınarlaşmasıdır. 9 Temmuz 2118 Cumhurbaşkanlığına geçişin 100. yılıdır. Önümüzdeki 100 yıllık takvim işlemeye başlamıştır. Üzerinde oynanan haritalar yeni baştan çizilecek. Milli hedefimiz Osmanlı barışına benzer, insanlığın tam bir huzura kavuşmasıdır. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde asimilasyoncu olmamıştır. Gözünü ABD başkanlığına çevirenler acaba nasıl çıkar devşiririz peşinde.

"ÖCALAN" ÇAĞRISINI YİNELEDİ

* Geçen hafta konuştuklarımı herkes konuşmaya devam ediyor. 'Teröristbaşı terörün bittiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse hadi DEM grubuna gelsin bunları teker teker söylesin, umut hakkından istifade etsin’ sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarcıyım.

* Devletin bekası için cesur kucaklayıcı hamlelere ihtiyaç vardır. Mananın yerine boş lafların geçmesine milli geleceğimizi riske atmakla eşdeğerdir. Basiretsiz telkinlere aşırı isteklere kapalı durarak kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Politik düzeydeki bir hatayı strateji düzeltemez. Kürtler başka, terör örgütü başkadır. İkisini birbirine karıştırmak ülkemize ve milletimize yapılacak en büyük kötülüktür.

DEM PARTİ'Yİ HEDEF ALDI

* DEM Parti kararını netleştirilmeli. Nerede durduğunun muammasını açıklığa kavuşturmalıdır. Terör örgütü, 85 milyon Türk vatandaşının düşmanıdır. Öcalan İmralı'da yatıyor, fakat DEM Parti'de 57 Öcalan gölgesinin Meclis'te olduğunu niye görmüyorsunuz?

* İmralı Türkiye'de değil mi? Teröristbaşının DEM Parti grubuna gelmesine karşı çıkıyorlar da İmralı'da kalmasına niye itiraz etmiyorlar? Cesedini ezmedikten sonra Meclis'e gelemezmiş, Türkiye'nin her yerinde dolaşıyorlar...

"ERDOĞAN BİZE GÖRE TEK SEÇENEKTİR"

* Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanı yeniden seçtirmek için yol arıyormuşuz. Terör hayatımızdan atılırsa, enflasyon canavarına kesin bir darbe indirilirse Sayın Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğru bir tercih değil midir? Birbiriyle bir arada yaşayamayanlar, Türkiye'nin ayrımcılığını nasıl giderecek? Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Sözde Kürt sorunu emperyalistlerin tuzağıdır. Küresel emperyalizmin hiç değişmeyen stratejisidir.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'KAYYUM' YANITI

* Geçici olarak uzaklaştırılan belediye başkanları yargıyı beklemelidir. Belediye başkanları ya adam gibi görevlerini yapacaklar ya da Türk devletinin hukuk sınırları içinde aldığı meşru ve haklı tasarruflara katlanacaklardır. CHP Genel Başkanı şaşırmış, su kaynatmıştır. Buradan bakınca CHP ile PKK'yı birbirine karıştırdığımızı söylemek abartılı bir iddia olmayacaktır. Ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın. Ayağını denk al, CHP'yi sev, herkesi sev, son ra 'Kendimi de seviyorum' diyebilirsin.