Devlet Bahçeli'den OHAL ve ekonomi açıklaması: Olağanüstü hiçbir şey yoktur
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'OHAL' iddiaları ve ekonominin gidişatıyla ilgili açıklama yaptı. "OHAL’den bahsetmek gafilliktir, şuursuzluktur" diyen MHP lideri, "Dönemsel sorunlar geçicidir, kısa süre sonra her şey eskisinden daha iyi olacaktır" iddiasında bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair tartışmalar, ekonominin durumu ve son günlerde ortaya atılan "OHAL" iddiaları konusunda yazılı açıklama yaptı.
CHP ve İYİ Parti'yi hedef alan Bahçeli, "Türkiye’nin geleceğine dair en küçük hazırlıkları, dişe dokunur bir tane projeleri bulunmayanların cumhurbaşkanı adayının kimliği ve kişiliğiyle ilgili gündem oluşturma, bunu da sürekli sıcak tutma gayeleri milletimize karşı saygısızlık, aynı zamanda ağır bir kusurdur. CHP Genel Başkanı’nın İP Başkanı’na Başbakanlığı layık görmesi, İP Başkanı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı ikinci Fatih’e benzetip yüzünde Rabbi Yesir gördüğünü ileri sürmesi birbirine kumpas hazırlayan, birbirinin kuyusunu kazan zillet partilerinin trajikomik hallerine ve hezeyana batmış siyasi tükenişlerine bariz delildir" dedi.
"OLAĞANÜSTÜ BİRŞEY YOKTUR"
Hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç'in ortaya attığı "OHAL ilan edilebilir" iddiası üzerinden yapılan tartışmalara da değinen MHP lideri, "Ekonomideki konjoktürel gelişmeleri ve isabetli politika tercihlerini çarpıtıp OHAL’den bahsetmek gafilliktir, şuursuzluktur. Türkiye büyüyen, güçlenen ve zenginleşen bir ülkedir. Yükselen, toparlanan ve dengeye gelen Türkiye ekonomisinde olağanüstü hiçbir şey yoktur" iddiasında bulundu.
Türkiye ekonomisinin durumunun da iyi olduğunu öne süren MHP lideri, "Türkiye ekonomisiyle ilgili asılsız ve mesnetsiz açıklamaların, muhalefet saflarına döviz fiyatlarını dahil etme izansızlıklarının tarihi bir hata olduğunu yakında herkes görecektir" dedi.
"HERŞEY DAHA İYİ OLACAKTIR"
"Geleceğe güvenle bakmak varken, makroekonomik parametrelerle ilgili cahilce polemikler yapmak yalnızca krizseverlere hizmet, yalnızca Türkiye’nin düşmesini gözleyenlere himmettir" diyen Bahçeli, "Türkiye büyüyen, güçlenen ve zenginleşen bir ülkedir. Dönemsel sorunlar geçicidir, kısa süre sonra her şey eskisinden daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açıklamasını "Seçimlerin yapılacağı 2023 yılı Haziran ayı milli diriliş ve milli birliğin zaferini müjdelemektedir.Türkiye’nin geleceğini dış güçler, zillete düşmüş siyasi zihniyetler değil, Türk milleti tayin ve temin edecektir. Bunun dışında her şey felakettir ki, buna seyirci kalmamız, vahim gelişmeleri ağırdan almamız mümkün olmayacaktır" diyerek tamamladı.
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