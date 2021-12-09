Metropoll'ün son anketi açıklandı: MHP yüzde 7'yi de geçemedi, HDP kilit parti

09 Aralık 2021 Perşembe, 11:37

Metropoll’ün Kasım 2021 Türkiye’nin Nabzı araştırmasının sonuçları açıklandı.

Ankette katılımcılar, 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusuna yanıt verdi.

Yanıtlara göre yüzde 6,6 oy potansiyeline sahip MHP, ittifak ortağı AKP ile getirmeyi planladığı yüzde 7 barajını geçemiyor.

Diğer yandan ankete göre; kemik oyunu koruyan ve hiçbir ittifakta yer almayan HDP, iktidarı belirleme sürecinde kilit parti konumunda gözüküyor. İYİ Parti'nin ise oylarını artırdığı anketlere yansıdı.

Son milletvekilliği seçimlerinde yüzde 22,65 oranında oy alan CHP, oylarını korurken, yüzde 42, 56 oy alan AKP'nin yüzde 34,3'e kadar gerilediği görüldü.

Kararsızların oransal olarak dağıtıldığı ankette şu veriler yer aldı: