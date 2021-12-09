Metropoll'ün son anketi açıklandı: MHP yüzde 7'yi de geçemedi, HDP kilit parti
Metropoll Araştırma son anketini açıkladı. Son ankete göre AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı toplamda yüzde 40,9; CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı yüzde 37,5 oranında oy alıyor. Ankette 12,8 bandında oy potansiyeline sahip olan HDP, yine iktidar belirleme sürecindeki kilit parti rolünü sürdürüyor.
Metropoll’ün Kasım 2021 Türkiye’nin Nabzı araştırmasının sonuçları açıklandı.
Ankette katılımcılar, 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusuna yanıt verdi.
Yanıtlara göre yüzde 6,6 oy potansiyeline sahip MHP, ittifak ortağı AKP ile getirmeyi planladığı yüzde 7 barajını geçemiyor.
Diğer yandan ankete göre; kemik oyunu koruyan ve hiçbir ittifakta yer almayan HDP, iktidarı belirleme sürecinde kilit parti konumunda gözüküyor. İYİ Parti'nin ise oylarını artırdığı anketlere yansıdı.
Son milletvekilliği seçimlerinde yüzde 22,65 oranında oy alan CHP, oylarını korurken, yüzde 42, 56 oy alan AKP'nin yüzde 34,3'e kadar gerilediği görüldü.
Kararsızların oransal olarak dağıtıldığı ankette şu veriler yer aldı:
AKP: Yüzde 34,3
CHP: Yüzde 22,6
İYİ PARTİ: Yüzde 14,9
HDP: Yüzde 12,8
MHP: Yüzde 6,6
DEVA PARTİSİ: Yüzde 2,9
MEMLEKET PARTİSİ: Yüzde 2
SAADET PARTİSİ: Yüzde 1,5
DİĞER PARTİLER: Yüzde 2,5
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