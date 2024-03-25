Devlet kanalı, AKP’li Kurum’u öven film yayımladı: 'TRT korsan reklam yapıyor'

Yayınlanma: 25.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.03.2024 - 10:11

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yerel seçim kampanya sürecinde yaptığı yayınlarla eleştiri konusu olan TRT’nin yayınlarında CHP’ye yer vermediği gibi Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum’u öven “korsan reklam” paylaşmaya başladığını da söyledi. Elazığ Sivrice depremi ve Manavgat yangını gibi afetlerle ilgili yayımlanan spot filmlere dikkat çeken Bulut, “Filmler doğrudan Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum propagandası içeriyor. Filmin bir bölümünde Erdoğan ve Murat Kurum’un görüntüleri eşliğinde vatandaşın ‘Özellikle Eski Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum hiçbir zaman elini eksik etmedi’ şeklindeki sözleri ekrana getiriliyor” ifadelerini kullandı.

‘SARAY NE İSTERSE’

TRT suç işlerken RTÜK ve YSK’nin seyirci kaldığını vurgulayan Bulut, “Saray ne isterse TRT Haber onu çalıp söylüyor” açıklamasını yaptı. Bulut, yerel seçim dönemi başladığından bu yana tarafsızlık üzerinden eleştiri konusu olan TRT Haber’in yayınlarında CHP’ye yer vermediğini örneklemek için 19 Mart tarihli 24 saatlik yayınını taradı. Buna göre; Erdoğan, bakanlar, AKP yöneticileri ve Cumhur İttifakı belediye başkanı adayları kanalda kendilerine toplam 6 saat 35 dakika 22 saniye yer buldu. TRT’nin CHP’nin adaylarına bir saniye bile yer verilmediğini kaydeden Bulut, “Murat Kurum haber bültenlerinde 7 dakika 45 saniye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok 1 dakika 15 saniye, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ 3 dakika 24 saniye haber oldu” dedi. Bulut, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de sadece gece bültenlerinde 67 saniye yer bulabildiğini söyledi.