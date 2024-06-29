‘Devlet maden işçilerinin haklarını da korumalı’

Yayınlanma: 29.06.2024 - 04:21

Güncelleme: 29.06.2024 - 04:21

Yeraltında çalışan işçi başına işverene verilecek destek miktarı, ilgili yıl için belirlenen brüt asgari ücretin işverene maliyetinin 2024 yılı için yüzde 80’ini, 2025 yılı için yüzde 50’sini ve 2026 yılı için yüzde 25’ini geçemeyecek. İlgili maddedeki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu düzenlemeyi gazetemize değerlendiren TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, rakamların enflasyon hedeflerine göre belirlendiğini ifade etti. Yüksel, “Devlet, tarafsız bir şekilde davranmalı. Devletin, işverenin haklarını korurken işçilerin de hakkını koruması gerekiyor. İşçilerin mevzuattan kaynaklı haklarına engel olunuyor. Mevzuatta bu korunuyor gibi görünse de sorunlar devam ediyor” dedi.

‘YAPILANLAR YETMİYOR’

Yüksel şöyle konuştu: “AKP iktidarı işverenleri vergi affıyla telafi ediyor ama emekçi kesimlerin zararları bir türlü telafi edilmiyor. İnsanlar bu madenlerde hayatlarını kaybediyor. Yapılanlar yetmiyor.”

