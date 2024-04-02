Dikili'de seçimin iptali ve yeniden oy sayımı istendi

Yayınlanma: 02.04.2024 - 21:15

Güncelleme: 02.04.2024 - 21:18

Resmi olmayan sonuçlara göre, Dikili Belediye Başkanlığı seçimini, en yakın rakibine 713 oy fark atan CHP Adayı Adil Kırgöz’ün kazandığı açıklanmıştı. Kırgöz’ün 11 bin 867 oy (Yüzde 38,77) aldığı, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kemal Doyuran 11 bin 154 oy (Yüzde 36,44) aldığı belirtilmişti.

Seçim gecesi Adil Kırgöz Atatürk Meydanı’nda zafer kutlaması yaparken, Kemal Doyuran ise destekçileriyle birlikte Dikili Adliyesi’nin önündeydi. Doyuran, burada yaptığı ilk açıklamada, seçimde hatalar, usulsüzlükler ve yasa dışı uygulamalar olduğunu iddia etmişti. Doyuran, avukatlarıyla beraber gerekli inceleme ve çalışmaları tamamladıktan sonra Dikili İlçe Seçim Hakimliği’ne itiraz dilekçesi sunacağını söylemişti.

DOYURAN’DAN SEÇİM İPTALİ YA DA YENİDEN SAYIM TALEBİ

Çalışmalarını tamamlayan Kemal Doyuran bu akşam üstü dilekçesini hakimliğe ibraz etti.Dayanaklarını ve belgeleri gerekçesinde anlatan Doyuran, seçimin iptal edilerek yenilenmesini, olmadığı takdirde oyların yeniden sayılmasını talep etti.

“OY PUSULALARI SEÇİLME EŞİTLİĞİ İLKESİNE AYKIRI”

Doyuran sözlerine “Seçim sonucunda aldığım oyların sayımında yanlış olduğunu incelemelerimde gördüm” diyerek başladı. Doyuran, öncelikle oy pusulalarının adalet ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirterek, “Oy pusulasında seçime katılan tüm siyasi partilere eşit yer verilmişken ben ve diğer bağımsız adaya bir sütun ayrılarak, ikiye bölünerek yer verilmiştir. Siyasi parti logolarının altındaki unvanları büyük harflerle yazılmışken benim adım küçük harflerle yazılmıştır. Bu şekilde seçilme hakkım kısıtlanmış ve maalesef seçilme eşitliği ilkesine aykırı davranılmak sureti ile seçilmem engellenmiştir” dedi.

“BAZI OYLAR YANLIŞLIKLA BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ’NE GİTTİ”

Doyuran, isminin oy pusulasında diğer adaylara göre küçük harflerle yazılmış olması, her adaya bir sütun yer ayrılırken kendisinin bir başka bağımsız adayın da üstte yer verildiği yarım sütuna sıkıştırılması neticesinde, birçok seçmenin zorlandığını, oy kullanırken yanılgıya ve yanlışlığa düştüğünü ileri sürdü. Doyuran, “Hatta bağımsız aday olmamdan dolayı da Bağımsız Türkiye Partisi’ne yanlışlıkla oy vermelerine neden olmuştur. Zira akıllarında bağımsız kelimesi kalmıştır. Bu, iptal sebebidir. Bu konudaki haklılığımın ispatı bir önceki seçimde Bağımsız Türkiye Partisinin aldığı oy oranıdır. 2019 Yerel Seçiminde Dikili’de Bağımsız Türkiye Partisi’nin oy miktarı 31 olarak kayıtlardadır” ifadesine yer verdi.

YANLIŞ HESAPLAMALAR İÇEREN TUTANAKLAR

Sonuç tutanaklarının da özensiz, dikkatsiz ve yanlış hesaplamalarla düzenlendiğini öne süren Doyuran, 1007 ve 1009 numaralı sandıkları örnek olarak gösterdi, "İki tutanak iki farklı sonuç göstermektedir” bilgisine yer verdi.

“1.545 OYUN GEÇERSİZ SAYILMASINA SEBEP GÖSTERİLMEDİ”

Kullanılan 32 bin 154 oyun 30 bin 609’u geçerli kabul edilmiş, 1.545 oy geçersiz sayılmıştı. Geçersiz varsayılan oyların yüzde 5’e tekabül ettiğini vurgulayan Doyuran, tutanakların büyük çoğunluğunda geçersiz sayılan oylarla ilgili herhangi bir sebep gösterilmediğine dikkat çekti. Doyuran, 1115, 1016, 1106, 1108, 1089, 1063, 1078, 1029, 1049, 1044, 1047, 1097, 1045, 1042, 1044, 1067 numaralı sandıkların buna birkaç örnek olduğunu söyledi.

SALİHLER KÖYÜ’NDEKİ ÜÇ SANDIKTA DOYURAN’A HİÇ OY ÇIKMAMASI

Doyuran, Salihler Mahallesindeki 1007, 1009, 1109 numaralı üç sandıkta kendisine hiç oy çıkmadığını, tutanaklarda adının karşısına sıfır yazısının yer aldığını ifade ederek, “Bu dahayatın olağan akışına aykırıdır, mümkün değildir” dedi.

“BAZI OY ÇUVALLARI YASAYA AYKIRI TAŞINDI, GÖRÜNTÜLENDİ”

Doyuran’ın çarpıcı iddialarından biri de bazı oy çuvallarının yasaya aykırı şekilde taşınmasıhakkında oldu. Doyuran, seçim gecesi okullardan ilçe seçim kuruluna getirilen bazı oy çuvallarının kimliği belirsiz kişiler tarafından sivil araçlarla taşındığını ve bunlardan bazılarının arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini söyledi. Oy çuvallarının sandık başkanı tarafından, müşahit, sandık görevlisi ve kolluk kuvveti eşliğinde, resmi görevli araçla getirilmesi gerektiğini belirten Doyuran, bu hususun da seçime gölge düşürdüğünü anlattı. Söz konusu video görüntüleri ve bütün iddiaları hakkındaki belgeleri dilekçenin ekinde kanıt olarak sunan Doyuran, “Bu seçim sonucu maalesef kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

“KANITLAR BİRİNCİ OLDUĞUM İDDİASINI GÜÇLENDİRİYOR”

Resmi olmayan sonuçlara göre 713 oy farkıyla ikinci olduğuna işaret eden Doyuran, “Bu dilekçede yazılı olan hususlar seçimde birinci olduğum iddiasını güçlendirmektedir. Bu itirazlar layıkıyla incelendiğinde seçim sonucunu etkileyecek niteliktedir” dedi. Hal böyleyken tüm tutanakların da hakimliğinizce incelenmesinde daha fazla haksızlık ve hukuksuzluk olduğu ortaya çıkacaktır” dedi.

“SEÇİM İPTAL EDİLSİN, OLMAZSA OYLAR YENİDEN SAYILSIN”

Doyuran dilekçesini şu sözlerle tamamladı: “İddialarımın dikkate alınarak öncelikle seçimin iptalini, aksi taktirde oyların yeniden sayılmasını, gerekçesiz geçersiz oy sayısı dikkate alınarak titizlikle bu oyların incelenmesini saygı ile arz ve talep ederim.”

GÖZLER SEÇİM KURULUNDA

Dikili İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın Kemal Doyuran’ın başvuruları hakkındaki kararını yarın yapacağı inceleme ve hukuki değerlendirmelerin ardından açıklaması bekleniyor.