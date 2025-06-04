Dikkat çeken araştırma sonucu... Erdoğan’a kötü haber: Özgür Özel zirvede, artık 'en çok beğenilen' değil!

Türkiye’de seçmenin siyasi liderlere yönelik beğeni düzeyini ölçen ORC Araştırma, 27 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı.

Anket sonucunda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveyi kaybetmiş görünüyor.

Katılımcıların yüzde 47.1’i, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i en beğendikleri lider olarak gösterdi.

Araştırmaya göre Özel’in öne çıkmasında değişim söylemleri, parti içi dönüşüm adımları ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı süreçleri nedeniyle oluşan mağduriyet algısının etkili olduğu vurgulandı.

Muhalif seçmen nezdinde Özel’in güven veren ve mücadeleci bir figür olarak öne çıktığı belirtildi.

ERDOĞAN İKİNCİ SIRADA

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ankette yüzde 44.2’lik beğeni oranıyla ikinci sıraya geriledi.

ORC’nin analizinde, Erdoğan’ın hâlâ önemli bir tabana sahip olduğu ancak son dönemde dillendirdiği yeni anayasa çağrıları ve istikrar söyleminin kamuoyunda beklenen etkiyi yaratmadığına dikkat çekildi.

Buna göre, MHP lideri Devlet Bahçeli 22.7 ile üçüncü, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ yüzde 19.4 ile dördüncü, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 18.3 ile beşinci sırada bulunuyor.



