Dikkat çeken yorum: 'Kılıçdaroğlu’na hakaret eden koltuk kapıyor'
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret edenlere herhangi bir soruşturma açılmadığını dile getirdi. Öztürk, hakaret edenlerin mevkii olarak yükselmesine dikkat çekerek "Hakaret ederek koltuk kapmak da böyle oluyor" dedi.
Siyasette tartışmalar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hedef almayı sürdürüyor.
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, kamuda yükselmenin yolunun Kılıçdaroğlu'na hakaret etmekten geçtiğini bilenlerin sosyal medyadan hakaretler yağdırdığını yazdı.
"HAKARET EDEREK KOLTUK KAPMAK DA BÖYLE OLUYOR"
Öztürk'ün "Kılıçdaroğlu'na hakaret eden koltuk kapıyor" başlıklı yazısında Trabzon AKP milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun eşi Ali Ayvazoğlu'nun, Ortahisar Belediyesi özel kalem müdürlüğünde kısa süre çalıştıktan sonra, eşi ve İçişleri Bakanı'nın desteğiyle önce Trabzon il Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne, ardından Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atandığını belirten Öztürk şöyle devam etti:
"Trabzon il Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu'nun, eşinin ve bakanın desteğiyle Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atanmasından sonra bu görev uzun süre vekaletle yürütüldü. Sonunda Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne 1 Kasım 2015 seçimlerinde AKP'den Mersin milletvekili adayı olan Tamer Erdoğan atandı. Bu kişinin özelliği, bürokrat olmasına rağmen her fırsatta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aleyhine tweetler atması, aleyhine olanları paylaşması. Hakaret ederek koltuk kapmak da böyle oluyor. Dün de yine Trabzon'da bir okul müdürü Ekrem İmamoğlu'na hakaret etti. Yakında, ilçe milli eğitim müdürü olursa şaşırmam."
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