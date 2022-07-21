Erdoğan’ın özel tercümanı Fatima Kavakcı Abushanab'tan Kemal Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

21 Temmuz 2022 Perşembe, 20:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temaslarında çevirmen olarak görev yapan Merve Kavakcı'nın kızı Fatima Gülhan Kavakcı Abushanab, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kavakcı'nın avukatı Sezgin Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu görevi ifade eden müvekkilini 'hedef aldığı' gerekçesiyle Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulunduğunu duyurdu.

Tunç'un paylaşımında yer verdiği suç duyurusu dilekçesinde, müvekkilinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde uluslararası ilişkiler uzmanı ve danışmanı olarak görev yaptığı, üniversite öğrenimini ise yurt dışında tamamladığı aktarıldı.

Buna rağmen Kavakcı hakkında son zamanlarda, kamusal görev ve faaliyetleri nedeniyle aleyhinde sistematik kampanyalar yürütüldüğü savunulan dilekçede, 'nefret ve ayrımcılık söylemi içeren haber, sosyal medya paylaşımı ve yorumlarla' kişilik haklarının ihlal edildiği öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu'nun da 'Kavakcı'nın kişilik haklarına saldırı oluşturan' beyanlarda bulunduğu savunulan dilekçede, "Şüphelinin, müvekkile karşı eylemleri nedeniyle 'tehdit', 'nefret' ve 'ayrımcılık', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kamu görevlisine hakaret' ve resen tespit edilecek suçlardan cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz" ifadesi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’la görüşürken özel tercüman kullanmasını eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar.





Çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır.

"NEDEN BİR DIŞİŞLERİ MENSUBU GİRMİYOR DA ABD VATANDAŞI BİRİ GİRİYOR?"

Kılıçdaroğlu daha sonra ‘hanım kız’ ifadesi nedeniyle hedef alanlara da şu yanıt vermişti: