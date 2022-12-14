Dilek İmamoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya tepki: 'Yıldıramayacaksınız'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu karar sonrası sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren TCK'nin 53 maddesi uygulandı.
İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, mahkemenin kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
"YILDIRAMAYACAKSINIZ"
Dilek İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Asla kabul edilemeyecek, hukuk dışı kararlarla ülkesini seven insanları yıldıramayacaksınız. Biz direnmeye, herkesin kendini güvende hissedebileceği bir hukuk düzenini ülkemizde yeniden inşa etmek için mücadele etmeye devam edeceğiz."
Asla kabul edilemeyecek, hukuk dışı kararlarla ülkesini seven insanları yıldıramayacaksınız. Biz direnmeye, herkesin kendini güvende hissedebileceği bir hukuk düzenini ülkemizde yeniden inşa etmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/23UrppdmIS— Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) December 14, 2022
Dilek İmamoğlu sonrasında yeni bir paylaşım yaparak, “Önemli olan iktidarda değil, itibarda kalmaktır.” İsmet İnönü. Allah kimseyi insanlığını sorgulattıracak duruma düşürmesin…" ifadelerini kullandı.
“Önemli olan iktidarda değil, itibarda kalmaktır.” İsmet İnönü— Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) December 14, 2022
Allah kimseyi insanlığını sorgulattıracak duruma düşürmesin… pic.twitter.com/SoPdxgZVI1
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