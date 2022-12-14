Dilek İmamoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya tepki: 'Yıldıramayacaksınız'

14 Aralık 2022 Çarşamba, 19:57

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren TCK'nin 53 maddesi uygulandı.

İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, mahkemenin kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"YILDIRAMAYACAKSINIZ"

Dilek İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Asla kabul edilemeyecek, hukuk dışı kararlarla ülkesini seven insanları yıldıramayacaksınız. Biz direnmeye, herkesin kendini güvende hissedebileceği bir hukuk düzenini ülkemizde yeniden inşa etmek için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Asla kabul edilemeyecek, hukuk dışı kararlarla ülkesini seven insanları yıldıramayacaksınız. Biz direnmeye, herkesin kendini güvende hissedebileceği bir hukuk düzenini ülkemizde yeniden inşa etmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/23UrppdmIS — Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) December 14, 2022

Dilek İmamoğlu sonrasında yeni bir paylaşım yaparak, “Önemli olan iktidarda değil, itibarda kalmaktır.” İsmet İnönü. Allah kimseyi insanlığını sorgulattıracak duruma düşürmesin…" ifadelerini kullandı.