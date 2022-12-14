Son Dakika... Akşener İmamoğlu'yla birlikte Saraçhane'de: 'Bu şarkı burada bitmeyecek'

14 Aralık 2022 Çarşamba, 19:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nin "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına da hükmetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısının ardından binlerce yurttaş Saraçhane'de toplandı. Miting sırasında "Hak, hukuk, adalet" ve "Hükümet istifa sloganları" atıldı. İYİ Parti lideri Meral Akşener ve İmamoğlu burada birlikte açıklamalarda bulundu. Akşener, "Bu şarkı burada bitmez" dedi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

*"Yarından çok korkan bir irade var. İnsanlar korktuğu zaman zulüm yaparlar, insanlar korktuğu zaman haksızlık yaparlar. Onun için bugün Ekrem kardeşim için, Ekrem Başkan için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var. Size duyulan korku var, demokrasiye duyulan bir korku var, millet iradesine duyulan bir korku var. Onlar korkuyor ama biz korkuyoruz. 'Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat!' diyoruz.

*Yıllar önce şiir okuduğu için muhtar olamaz denilen bir büyükşehir belediye başkanı vardı. Amma o Cumhurbaşkanı oldu. O günün korkakları, o günün vesayetçileri... Allah'ım ne büyüksün, kimler kimle berabet?

*Bugün o kararı verenler siyah cübbelerini haksızlığa kılıf edenler, verdikleri kararın başında ne yazacak biliyor musunuz? Türk milleti adına diyecekler. Siz Türk milletisiniz, ne yapacaksınız? Sandıkta gereğini yapacaksınız. Hür iradenizle, helal oylarınızla diyeceksiniz ki 'Hadi bakalım sizi gönderiyoruz.' Ve diyeceksiniz ki 'Korkunun ecele faydası yoktur.'

*Asıl mahkeme burası, Saraçhane'de kurulan mahkeme."