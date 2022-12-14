Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Korkaklar! Korkaksınız!
Piyanist Fazıl Say, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesinin ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi.
Ünlü piyanist Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karara tepki gösterdi.
Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Artık kapkaranlık bir ülke oldu Türkiye. Korkaklar! Korkaksınız! Adaletsiz korkaklar! Haksızlıkla göz göre göre! Yanındayız Ekrem İmamoğlu"
Artık kapkaranlık bir ülke oldu Türkiye. Korkaklar! Korkaksınız! Adaletsiz korkaklar! Haksızlıkla göz göre göre!— Fazıl Say (@fazilsaymusic) December 14, 2022
Yanındayız @ekrem_imamoglu #ekremimamoğlu
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