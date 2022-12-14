Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Korkaklar! Korkaksınız!

Piyanist Fazıl Say, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesinin ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2022 Çarşamba, 18:56
Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Korkaklar! Korkaksınız!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. 

Ünlü piyanist Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karara tepki gösterdi.

Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Artık kapkaranlık bir ülke oldu Türkiye. Korkaklar! Korkaksınız! Adaletsiz korkaklar! Haksızlıkla göz göre göre! Yanındayız Ekrem İmamoğlu"

 


Fazıl Say Ekrem İmamoğlu Hapis Cezası

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