Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Korkaklar! Korkaksınız!

14 Aralık 2022 Çarşamba, 18:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi.

Ünlü piyanist Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karara tepki gösterdi.

Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Artık kapkaranlık bir ülke oldu Türkiye. Korkaklar! Korkaksınız! Adaletsiz korkaklar! Haksızlıkla göz göre göre! Yanındayız Ekrem İmamoğlu"