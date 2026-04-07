Dilek Kaya İmamoğlu'ndan 'adalet' isyanı

7.04.2026 13:02:00
Haber Merkezi
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB Davası sürerken İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu adalete isyan ederek "Silivri 1 No’lu Salon’da tarihe geçecek bir hukuk garabeti yaşanıyor. Gün geçtikçe ortaya çıkanlar, insanların hayatları üzerinde nasıl bir sorumsuzlukla karar verildiğini gözler önüne seriyor" dedi.

İBB Davası sürerken Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

İmamoğlu, "Silivri 1 No’lu Salon’da tarihe geçecek bir hukuk garabeti yaşanıyor" diyerek isyan etti.

İmamoğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Silivri 1 No’lu Salon’da tarihe geçecek bir hukuk garabeti yaşanıyor. Gün geçtikçe ortaya çıkanlar, insanların hayatları üzerinde nasıl bir sorumsuzlukla karar verildiğini gözler önüne seriyor. Önümüze konulan iddianame, hukukun ciddiyetini değil; büyük bir özensizliği, karmaşayı ve vicdanları yaralayan bir çöküşü gösteriyor. Avukatların isyanı da, toplumda büyüyen öfke de tam olarak bundan kaynaklanıyor. Yer gök bu utancı hissediyor; asıl ağır olan ise bu utancı yaratanların hala hiçbir vicdani sorumluluk duymuyor olması. Derhal bu yanlıştan geri dönülmeli!"

