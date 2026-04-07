Dilek Kaya İmamoğlu'ndan 'adalet' isyanı

İBB Davası sürerken Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, "Silivri 1 No’lu Salon’da tarihe geçecek bir hukuk garabeti yaşanıyor" diyerek isyan etti.

İmamoğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Silivri 1 No’lu Salon’da tarihe geçecek bir hukuk garabeti yaşanıyor. Gün geçtikçe ortaya çıkanlar, insanların hayatları üzerinde nasıl bir sorumsuzlukla karar verildiğini gözler önüne seriyor. Önümüze konulan iddianame, hukukun ciddiyetini değil; büyük bir özensizliği, karmaşayı ve vicdanları yaralayan bir çöküşü gösteriyor. Avukatların isyanı da, toplumda büyüyen öfke de tam olarak bundan kaynaklanıyor. Yer gök bu utancı hissediyor; asıl ağır olan ise bu utancı yaratanların hala hiçbir vicdani sorumluluk duymuyor olması. Derhal bu yanlıştan geri dönülmeli!"