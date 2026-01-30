Dilovası'nda yakınlarını kaybeden aileler: 'Soruşturma genişletilmeli, görevlerini yapmayan belediye görevlileri de yargılanmalı'

Kocaeli Dilovası’nda 8 Kasım 2025’te Ravive Kozmetik ve Lykke Kozmetik’in dolum atölyesinde çıkan ve 3’ü çocuk, 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin ailelerin adalet arayışı sürüyor.

Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapan 'Dilovası İşçi Katliamı Aileleri', "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kazanın meydana geldiği işyerinin denetimleri ve patlayıcı/tehlikeli madde kullanımına yönelik kontrol süreçlerinin eksik yürütülmesi nedeniyle olayın meydana gelmesinden sorumludur. Büyükşehir sınırları içindeki iş yerlerinin yangın güvenliği ve itfaiye uygunluğu açısından denetiminden sorumludur. Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içindeki işyeri ve sanayi tesislerinin planlama, denetim ve koordinasyonundan sorumludur" dedi.

Açıklama şöyle:

"CANLARIMIZI TANIMAZ HALDE TESLİM ALDIK"

"Bugün burada 8 Kasım 2025’te Ravive Kozmetik ve Lykke Kozmetik’in dolum atölyesinde denetimsizlik, kar hırsı, keyfilik, cezasızlık sonucu kaybettiğimiz canlarımızın aileleri, yakınları, dostları, avukatları, dernekler, sendikalar ve siyasi partiler olarak toplandık. Öfkemiz hala diri. Zaman geçiyor ancak 84 gündür tekrarladığımız 'Bu cinayetin işlenmesine sebep olan kamu kurumlarının, görevlilerinin istifa etmesi, görevinden alınması, hesap vermesi gerektiğini' bir kez de bu cinayette sorumluluğu kusuru olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünden ifade ediyoruz. Neden sessizsiniz? Nasıl hayatlarınıza devam ediyorsunuz? Bizler kızlarımızı, eşlerimizi, canlarımızı tanınmaz halde teslim aldık. Ancak ne Büyükşehir belediye başkanı ne de bu belediyede bu katliamda sorumluluğu olan hiç kimse açığa alınmadı, kimse istifa etmedi, Büyükşehir belediyesindeki kamu görevlileri soruşturma dosyasına dahil edilmedi.

"84 GÜNDÜR BİR ARPA BOYU YOL İLERLENMEDİ"

Sanıyor musunuz ki Büyükşehir'in katliamda kusuru yok? Sorumluların başında geliyorsunuz ve hesap soracağız. İşçi canıyla kanıyla kazanan bu sistemde 84 gündür bir arpa boyu yol ilerlenmedi. Hala suçlular ellerini kollarını sallayarak dışarda dolaşıyorlar. Hala göstermelik bir kaç kişi dışında açığa alınan görevden alınan kimse yok. Bir yönetici bile istifa etme erdemliliğinde bile bulunmadı. Merak etmeyin siz değil biz güçlüyüz. Burdan tekrar ediyoruz sorumluların peşini bırakmayacağız"

"BU PATRONLARI NEDEN KORUDUNUZ?"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile görüşmek istediklerini ancak dönüş alamadıklarını belirten aileler şöyle devam etti:

"Madem görevinize devam ediyorsunuz, o halde biz ailelerin yüzüne karşı bu katliamın sorumlusu değiliz, deyin. Avukatlarımız aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası Katliamıyla ilgili bir soruşturma yürütülüyor mu, bu işyerini neden denetlemediniz, bu katliamdan sonra gayrisıhhi müesseselerde denetim yaptınız mı, olayla ilgili belediye içerisinde iç soruştuma gibi sorularımıza cevap aramak amacıyla dilekçemizi sunduk. Kamu görevlileri soruşturma dosyası genişletilmelidir. Göstermelik açığa almalar değil gerçek adalet istiyoruz. Yıkım kararı olan, iskanı olmayan, ruhsatı mevzuata aykırı alınan ve denetim yapılmayan, CİMER şikayetlerinin dahi dikkate alınmadığı bu patronları neden korudunuz?

"KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE SORUMLU"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kazanın meydana geldiği işyerinin denetimleri ve patlayıcı/tehlikeli madde kullanımına yönelik kontrol süreçlerinin eksik yürütülmesi nedeniyle olayın meydana gelmesinden sorumludur. Büyükşehir sınırları içindeki iş yerlerinin yangın güvenliği ve itfaiye uygunluğu açısından denetiminden sorumludur. Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içindeki işyeri ve sanayi tesislerinin planlama, denetim ve

koordinasyonundan sorumludur. İlçe belediyesinin ruhsat sürecinde itfaiye uygunluk raporunun alınmaması, büyükşehir belediyesinin denetim ve koordinasyon görevlerinin etkin şekilde uygulanmamasından kaynaklanan dolaylı sorumluluğunu ortaya koymaktadır. Büyükşehir Belediyesinin denetim ve koordinasyon eksikliği, mevzuata aykırı bir tesisleşmeye ve güvenlik önlemlerinin sağlanmamasına zemin hazırlamıştır.

"Merdivenaltı atölyelerde, izinsiz yapılarda yapı ruhsat işlemlerine aykırı üretim yapan kaç işyerini denetlediniz, kaç işyerini mühürlediniz?"

"İŞÇİLERİ ÖLÜME TERK EDİP CEBİNİZİ DOLDURUYORSUNUZ"

Birçok eksikliğin olduğu kamu görevlileri soruşturma dosyası bir an önce genişletilmeli kusuru sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi başkanı, yetkililer yargılanmalıdır. Ravive Kozmetik nereden ve nasıl elde ettiği belli olmadığı bir çalışma ruhsatıyla, çalışanlarına hiçbir insani koşul sağlamayarak, sigortasız ve güvencesiz şekilde kadın, çocuk, göçmen işçi çalıştırarak, hiçbir işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemini almayarak bu katliama sebebiyet vermiştir. Ancak bunu tek başına yapmamıştır. Ona kol kanat geren, görmezden gelen, duymayan, denetlemeyen, kanuna uymayan, işini yapmayan kamunun güvenli kollarında yapmıştır. Bu katliama sebep olan tüm kamu görevlileri hesap verecek. Bu ülkede geçtiğimiz yıl bildiğimiz kadarıyla 4 saatte bir işçi bu ölüm düzeninde çalışırken hayatını kaybetti. Sadece bu ay yaşadığımız bu ilde bildiğimiz 5 işçi hayatını kaybetti. Bu ölüm düzenine Büyükşehir Belediyesi su taşıyor. Merdiven altı atölyelerde, izinsiz yapılarda yapı ruhsat işlemlerine aykırı üretim yapan kaç işyerini denetlediniz, kaç işyerini mühürlediniz? İşçileri ölüme, açlığa terk edip patronların cebini dolduruyorsunuz.

Sorumlu kamu kuruluşları görevlilerine yönelik soruşturmanın genişletilmesi, sorumluluklarının saptanması, savcılığın gerekli tüm incelemeleri olanca dikkatle yapması da çok önemlidir. Aksi halde bu süreç adil bir yargılanma olacağına dair olan güven ve inancımızı zedeleyecektir.

Ne zaman tutulduğu belli olmayan zabıta denetim tespit tutanakları, çalışma ruhsatının bulunmadığı açıklamasına rağmen bir çalışma ruhsatının varlığı gibi durumlar bize Ravive Kozmetik’in denetlenmediğini ve incelenmediğini göstermektedir. Şehrin göbeğinde hiçbir kurala hukuka uymadan üretim yapabilen bir işyeri canlarımıza mezar oldu, kamu belediye izledi, buna yol açtı. Dolayısıyla yapması gereken yükümlülükleri yerine getirmeyen Bakanlıklar büyükşehir ilçe belediyesi ilgili tüm kamu kurumları, başkanları ve yöneticileri de en üstten en aşağıya kadar sorumludur. Biz bu süreci sonuna kadar takip edecek sorumluların cezalarını almaları için mücadeleyi asla bırakmayacağız."