Dinamik kampanya modeli

Yayınlanma: 28.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçimin az farkla bitmesini öngördüğü bölgeleri ziyaretlere ağırlık vereceği kaydedildi.

İstanbul ve Ankara’nın çevre illerinde başarı için de partinin yerelde gösterilecek seçim reklamlarında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la çekilen ortak filmlerin hazırlanabileceği belirtildi.

Kurmaylar, sahadan aldıkları verilerle dinamik bir kampanya yürüterek iktidarın gündemi “terör” tartışmasına sıkıştırmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Öte yandan Özel dün partisinin genel merkezinde 81 ilden gelen il başkanları ile bir araya geldi.

Toplantıda yerel seçim stratejisi değerlendirildi.

