Dinamik kampanya modeli
Parti meclisi toplantısı ile seçim stratejisini ele alan CHP, seçimin az farkla bitmesini öngördüğü illerin listesini çıkararak milletvekillerini ve parti meclisi üyelerini saha çalışmaları için görevlendirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçimin az farkla bitmesini öngördüğü bölgeleri ziyaretlere ağırlık vereceği kaydedildi.
İstanbul ve Ankara’nın çevre illerinde başarı için de partinin yerelde gösterilecek seçim reklamlarında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la çekilen ortak filmlerin hazırlanabileceği belirtildi.
Kurmaylar, sahadan aldıkları verilerle dinamik bir kampanya yürüterek iktidarın gündemi “terör” tartışmasına sıkıştırmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Öte yandan Özel dün partisinin genel merkezinde 81 ilden gelen il başkanları ile bir araya geldi.
Toplantıda
yerel seçim stratejisi
değerlendirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Oy vermezseniz vermeyin'
- Şimdi de misafir vergisi çıktı!
- Türkeş'in oğlu, MHP'ye savaş açtı
- Erdoğan'dan Manisa’da büyük gaf!
- İlk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne 37 iptal kararı
- Ahmet Ercan'dan 'Çanakkale' açıklaması
- Çanakkale'de korkutan deprem!
- '2 hafta külliyeden çıkamaz'
- Emekliye 'Şimşek' ayarı!
- İl olması beklenen ilçeler belli oldu!