Diploma davasındaki görüntülere ilişkin soruşturma hakkında suç duyurusu: 'Yargıyı etkilemeye teşebbüs'

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik “diplomasının sahte olduğu” iddiasıyla açılan dava, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 12 Eylül’de görülmeye devam etti. Yargılama görüntülerinin bir kısmı ise televizyon kanallarında kamuoyuna sunuldu.

Yargılama görüntülerinin kamuoyuna servis edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 13 Eylül’de soruşturma başlatıldı.

Avukat İsmail Sami Çakmak, görüntülere ilişkin başlatılan soruşturmaya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) suç duyurusunda bulundu. Çakmak dilekçesinde; bu soruşturmanın ve kamuoyuna duyurulmasının doğrudan yargılamayı yapan mahkeme hakimi ile davayı takip eden basına bir gözdağı olduğunu belirtti.

Çakmak ayrıca bunun “yargılamayı etkilemeye teşebbüs” olduğunu vurguladı. Çakmak şikayet konusu soruşturmayla Türk Ceza Yasası’nın (TCK) “yargılamayı etkilemeye teşebbüs eden kimse, hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünün bulunduğu 277. maddesinin de ihlal edildiğini kaydetti.